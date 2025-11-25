В Росії таких всього два: що за унікальний літак "А-60" могли знищити в Таганрозі (фото)

Вибухи пролунали на заводі "ТАНТК ім. Г.М. Берієва"

Сили оборони України ймовірніше вразили унікальний російський літак А-60 в Таганрозі. Цей борт — це летюча лабораторія для випробування лазерної зброї.

Що треба знати:

Сили оборони ймовірно України вразили літак А-60 в ніч на 25 листопада, у вівторок

Атаковано було авіабазу Таганрог-Південний, поруч з Таганрозьким авіаційним науково-технічним комплексом

Росія має лише два борти А-60

Як повідомили в Генштабі, у ніч проти 25 листопада у Таганрозі пролунали вибухи. Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно було вражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко опублікував фото та відео наслідків цієї атаки. На кадрах видно, як літак імовірно отримав критичні пошкодження або взагалі міг бути знищений.

Сили оборони ймовірно вразили унікальний літак А-60, як видно на знімку нижче, він має специфічний "горб". За даними останніх супутникових знімків від 18 листопада на стоянці авіабази було 4 літаки і серед них цілком міг бути А-60. На одному з відео також частково видно номер борту, який було вражено під час атаки.

Як виглядав літак

Літак А-60 ймовірно вразили в Таганрозі

Що відомо про літак А-60

А-60 — радянська, наразі російська, експериментальна летюча лабораторія, носій лазерної зброї на базі літака Іл-76МД. Призначена для дослідження розповсюдження лазерних променів в верхніх шарах атмосфери, а надалі — для придушення розвідки противника. За час існування проєкту в СРСР було побудовано лише два дослідні зразки цієї експериментальної системи.

Літак А-60

Якщо Силам оборони дійсно вдалось вразити та можливо знищити борт А-60, то Росія втратила один з двох унікальних літаків. Цікаво, що борт, який показано на відео, не один рік стояв на одному місці на території летовища "Таганрог-Південний".

