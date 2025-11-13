"Літакопад" триває: в Росії невдало приземлився ще один винищувач

В Міноборони РФ прокоментували падіння літака

У Росії розбився винищувач Су-30, за попередньою унаслідок катастрофи загинули двоє пілотів. Літак упав у лісовій зоні неподалік від Петрозаводська в Республіці Карелія під час виконання польоту.

Про інцидент повідомляють російські Telegram-канали. Інформацію про аварію та загиблих пілотів підтвердили в Міністерстві оборони РФ.

Повідомлення про падіння літака в Росії

За попередньою інформацією, літак виконував навчальний політ, коли екіпаж втратив керування, після чого машина різко знизилася та впала в ліс. Обставини падіння поки не встановлені.

Місто Петрозаводськ в Карелії на карті

Що відомо про літак

Су-30 (за класифікацією НАТО — Flanker-C) — російський/радянський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Створений на базі моделі Су-27УБ, він призначений для ведення бою за перевагу в повітрі, виконання далеких патрульних місій, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження та управління. Крім того, машина може застосовуватися як навчально-бойовий літак.

Літак СУ-30 в російській армії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю, 24 жовтня, Росія вперше від початку повномасштабної війни завдала удару по Одещині керованою авіабомбою. Вибухи пролунали в Чорноморську.