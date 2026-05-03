Як Путін готує Красну площу до параду на 9 травня: в Україні створили влучний мем
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цьогоріч святкування буде не таким пишним
З наближенням 9 травня, яке в Росії відзначатимуть великим парадом на Красній площі у Москві, у мережі з'являється дедалі більше тематичних мемів. Більшість жартів стосується загрози атаки БПЛА.
"Телеграф" зібрав найдотепніші меми про 9 травня у Москві. Відомо, що цього річ парад пройде без військової техніки через загрозу атак.
На тлі цього українці жартують, що на Красній площі цілком можна встановити протидронові сітки, як це роблять у прифронтових містах. Щоправда, захищають вони переважно від FPV-дронів. Проте такий варіант навряд чи оцінили б у Кремлі, адже там вже виправдали відсутність військової техніки на параді.
За словами речника російського лідера Володимира Путіна Дмитра Пєскова, техніки на параді не буде не тому, що її немає та нічого показати, а через загрозу атаки БПЛА. В Москві бояться, що українські дрони атакують військові цілі на параді.
Втім українці жартували й з переживань Путіна, адже на параді йому буде неабияк страшно.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже поясний навіщо Росії перемир'я на 9 травня. На думку українського лідера, Путін хоче спокійно провести парад, без загрози атаки, а потім продовжити війну. Однак Україна не дозволить зробити це припинення вогню тактичним обманом з боку Росії.
Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект вже оцінив, чи можуть дрони атакувати Москву 9 травня.