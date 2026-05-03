Як Путін готує Красну площу до параду на 9 травня: в Україні створили влучний мем

Цьогоріч святкування буде не таким пишним

З наближенням 9 травня, яке в Росії відзначатимуть великим парадом на Красній площі у Москві, у мережі з'являється дедалі більше тематичних мемів. Більшість жартів стосується загрози атаки БПЛА.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми про 9 травня у Москві. Відомо, що цього річ парад пройде без військової техніки через загрозу атак.

На тлі цього українці жартують, що на Красній площі цілком можна встановити протидронові сітки, як це роблять у прифронтових містах. Щоправда, захищають вони переважно від FPV-дронів. Проте такий варіант навряд чи оцінили б у Кремлі, адже там вже виправдали відсутність військової техніки на параді.

Меми про парад 9 травня

За словами речника російського лідера Володимира Путіна Дмитра Пєскова, техніки на параді не буде не тому, що її немає та нічого показати, а через загрозу атаки БПЛА. В Москві бояться, що українські дрони атакують військові цілі на параді.

Втім українці жартували й з переживань Путіна, адже на параді йому буде неабияк страшно.

Меми про Путіна та парад 9 травня

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже поясний навіщо Росії перемир'я на 9 травня. На думку українського лідера, Путін хоче спокійно провести парад, без загрози атаки, а потім продовжити війну. Однак Україна не дозволить зробити це припинення вогню тактичним обманом з боку Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект вже оцінив, чи можуть дрони атакувати Москву 9 травня.