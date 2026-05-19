Усик отримав новий титул перед боєм із Верхувеном
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На цей раз Олександр отримав титул не від боксерських організацій
Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК) нагородила українського боксера Олександра Усика (24-0, 15 КО) титулом "Експерт із відключень". Енергетичний гігант передав чемпіонові футболку з таким написом напередодні його бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена (1-0, 0 КО).
Що потрібно знати
- Усик у Гізі (Єгипет) проведе бій з Верхувеном за правилами боксу
- ДТЕК побажала чемпіону удачі
- Олександр та ДТЕК співпрацюють у рамках масштабної міжнародної кампанії "Битва за світло"
Відповідний пост ДТЕК опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Олександр зізнався, що він дійсно іноді "відключає світло" суперникам, а також подякував усім енергетикам України за їхню нелегку працю.
Олександр Усик отримав новий титул!
І цього разу не від WBC, WBA чи IBF, а від енергетиків.
Олександре, дякую за підтримку і тримаємо кулаки напередодні нового бою.
Бій за світло триває!
На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як "Кіт" відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.
Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу у Гізі 23 травня. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.
Додамо, що шоу "Усик — Верхувен" покажуть в Україні. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.