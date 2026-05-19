Автомобілісти обмотують ключі фольгою: чому нова "епідемія" захоплює світ

Лайфхак справді може вберегти власника

Автомобілісти в усьому світі стали масово обмотувати свої ключі фольгою. Дивний тренд, як виявилося, насправді є корисним лайфхаком, який може врятувати від угону транспортного засобу.

Про це пише Ok Diario. За словами журналістів, за специфічним трюком стоїть цілком логічне технічне пояснення.

Річ у тім, що більшість сучасних автомобілів зараз оснащуються технологією безключового доступу (автомобіль відкривається і готовий к роботі, коли власник із ключем, який посилає радіосигнали, підходить к автомобілю). Вона є зручним рішенням, але до неї, на жаль, уже пристосувалися злочинці.

Як працює схема автовикрадення машини з безключовим доступом

В Європі багато ключів працюють на частотах близько 433,92 мегагерц, діапазоні, який можна перехопити і посилити за допомогою відносно доступних електронних пристроїв. Саме тут вступає в гру добре відома "ретрансляційна атака", один із найпоширеніших методів викрадення автомобілів без ключів.

Ретрансляційна атака зазвичай здійснюється двома людьми. Один із них розташовується поруч з автомобілем із приймачем, а інший намагається перехопити сигнал ключа зовні будинку. Навіть якщо брелок знаходиться всередині будинку, пристрій посилює сигнал і передає його на автомобіль. Потім автомобіль інтерпретує, що ключ знаходиться поруч, і автоматично розблокується. У багатьох випадках злодії можуть навіть завести автомобіль і виїхати за лічені секунди, не розбиваючи вікна і не зламуючи замки.

Як працює лайфхак із фольгою

Хоча це може здатися імпровізованим інтернет-трюком, алюмінієва фольга дійсно може допомогти блокувати радіосигнал пульта дистанційного керування. Причина пов'язана з так званим ефектом "клітки Фарадея" — провідною структурою, здатною перешкоджати проникненню або виходу електромагнітних хвиль із замкнутого простору. Коли брелок повністю обгорнутий, сигнал, який він випромінює, значно слабшає або навіть зникає, що ускладнює його прийом ретрансляційним пристроєм зовні будинку.

