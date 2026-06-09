Після вибуху відкрився портал у пекло: у Дагестані горить газогін (відео)

Над містом горить величезний смолоскип

У вівторок, 9 червня, у Дагестані (РФ) у місті Кізілюрті стався вибух газової труби. В результаті над містом піднявся величезний вогняний смолоскип.

Відповідні фото та відео публікують російські Telegram-канали.

Оновлено: Як з’ясувалося, пожежа сталася на ділянці магістрального газогону між Гельбахом та Бавтугаєм. Мешканців довколишніх будинків довелося евакуювати, а подачу газу — припинити. Місцеві паблики повідомляють, що жертв та постраждалих немає.

Більшість Telegram-каналів пише про прорив газогону поблизу АЗС. Разом з тим, РІА "Новости" повідомляють, що за попередньою інформацією, вибух стався на газорозподільній станції. Газ під високим тиском продовжує вириватися назовні та горіти.

Район навколо місця події оточений. На місці працюють екстрені служби. Наразі вирішується питання про евакуацію мешканців найближчих будинків.

Нагадаємо, в Росії також стався вибух у Балашихі Московської області. Здетонував пристрій, прикріплений до автомобіля з високопоставленим офіцером ЗС РФ.