Подивіться на сусідню полицю: простий спосіб викрити фейкову знижку супермаркета за 5 секунд

Не всі жовті цінники означають реальну економію

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Покупці часто довіряють яскравим цінникам із написами "Акція", "-40%" чи "-50%", вважаючи, що саме зараз можна суттєво заощадити. Проте в багатьох випадках такі пропозиції виявляються лише маркетинговим прийомом, а реальна вигода відсутня.

Докладніше про те, як це працює, розповість "Телеграф".

Одна з найпоширеніших схем влаштована дуже просто. Перед початком гучного розпродажу магазин може підняти ціну на товар, а згодом перекреслити її та показати нібито велику знижку. У результаті покупець бачить привабливий відсоток економії, хоча фактична ціна майже не відрізняється від звичайної або навіть залишається такою самою.

Саме тому не варто орієнтуватися лише на колір цінника чи великий напис "Акція". Набагато корисніше витратити кілька секунд і порівняти вартість аналогічних товарів, які стоять поруч на полиці.

Якщо "акційний" продукт коштує стільки ж, скільки схожий товар іншого виробника без будь-яких знижок, або навіть дорожче, це привід замислитися. У такому випадку гучна акція може бути лише способом привернути увагу, а не реальною можливістю заощадити.

Особливо уважними варто бути під час великих сезонних розпродажів, коли магазини активно використовують яскраві цінники та рекламні позначки. Психологічно покупці часто сприймають слово "знижка" як сигнал до негайної покупки, навіть не перевіряючи, чи справді пропозиція вигідна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про один трюк на касі, який щодня коштує вам грошей: супермаркети про це мовчать.