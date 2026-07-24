Аеропорти вже відкрили? Три пасажирські літаки помітили над заходом України (фото)

Попри появу бортів на картах, повітряний простір для цивільної авіації залишається закритим

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На тлі дискусій про можливе відкриття українських аеропортів над західними областями країни на радарах з'явилися одразу три літаки. Пояснюємо, чому такі випадки трапляються та чи пов'язані вони з можливим відновленням польотів.

За даними сервісу Flightradar24, який відстежує рух повітряних суден у режимі реального часу, 21 липня над територією Львівської та Закарпатської областей були помічені три літаки. Щонайменше два з них система ідентифікувала як пасажирські.

Радари зафіксували літаки/ Скриншот

Зокрема, один із літаків належав Turkish Airlines та виконував рейс із Москви до Анталії. Інший, авіакомпанії GetJet Airlines, прямував із Вільнюса до болгарського Бургаса.

Звідки над Україною цивільні літаки

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України закритий для польотів цивільної авіації. Водночас користувачі сервісів відстеження польотів періодично помічають пасажирські літаки над різними регіонами країни.

Такі випадки, як правило, пояснюються не реальними польотами, а особливостями роботи систем відстеження. Причиною можуть бути некоректні координати, які передає літак, технічні несправності наземних станцій прийому сигналу ADS-B, збої в роботі GPS або інші помилки обробки даних.

Крім того, на точність визначення місцеперебування повітряних суден може впливати активне застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які здатні спотворювати або пригнічувати навігаційні сигнали. Саме тому позначки літаків на картах сервісів відстеження не свідчать про фактичне перебування в повітряному просторі України.

Що відомо про відкриття польотів в Україні

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що аеропорти Києва та Львова технічно готові повернутися до роботи. За його словами, обидва летовища перебувають у робочому стані, а відновлення польотів можливе протягом кількох тижнів після вирішення питань безпеки. Водночас експерти наголошують, що фактичне відкриття аеропортів залежить не лише від їхньої технічної готовності.

"Телеграф" розповідав про проблемні моменти у відкритті авіасполучення України. Наразі про його поновлення найближчим часом не йдеться.