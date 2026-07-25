Стукала по даху копитами: у мережі з’явилося курйозне відео

Ролик із твариною здивував українців

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У Запоріжжі коні не лише ходять містом, а навіть гуляють по дахах. Інцидент стався у Хортицькому районі, який у народі називають Бабуркою.

Відповідне відео опублікувала місцева мешканка Ангеліна Устюжаніна у соцмережі Threads.

"Чисто звичайний день у Запоріжжі", — написала вона.

На кадрах кінь ходив по дахах гаражів. Зазначимо, що йому не довелося залазити на дах по стрімкій стіні. Там він легко опинився завдяки рельєфу місцевості.

Один з коментаторів пожартував: "Шанс побачити коня на даху малий, але ніколи не дорівнює нулю".

На іншому ролику видно, як цілий табун коней гуляв у парку. Інтернет-користувачі зазначили, що коні приходять на Бабурку з Хортиці, де розташований кінний клуб.

Нагадаємо, що у травні ми вже показали, як майже два десятки коней самостійно пересувалися проїжджою частиною у тому ж районі. Тоді працівник стайні розповів, що тварини пасуться у балках у супроводі пастуха. Однак вони можуть злякатися вибуху, мотоцикла, собаки та від переляку тікають.

Також стало відомо, що деяких коней урятували від забою, інших – з-під обстрілів чи з окупованих територій. У коментарях писали, що іноді вони можуть навіть ночувати у дворах.