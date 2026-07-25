В "АТБ" є кімната з ліжками для персоналу? Працівниця мережі дала чесну відповідь

Хоча через комендантську годину мережа не працює цілодобово, нічні зміни все ж є

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В "АТБ" немає кімнати з ліжками, де працівники можуть відпочивати. Працівниця мережі розвіяла цей поширений міф.

Про це розповіла користувачка соцмережі Reddit, яка, за її словами, працює в "АТБ". Її запитали, чи дійсно в магазинах мережі передбачене приміщення, облаштоване для нічного сну персоналу.

"Якби ж… Ні, такого у нас нема", — відповіла працівниця "АТБ".

Скільки відпочивають співробітники "АТБ" протягом зміни

Співробітники "АТБ" з денним режимом роботи мають три перерви на день. По 15 хвилин у першій та другій половині дня та 30 хвилин в обід.

Для співробітників з нічним режимом роботи перерва становить одну годину. Її надають під час комендантської години або в період мінімального виробничого навантаження.

Курити можна лише у свої офіційні перерви. Інших пауз для цього не передбачено.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потягнуть роботу касиром в "АТБ" люди старше 55 років. Експрацівник мережі чесно розповів про власний досвід.

Також ми писали, що у мережі виник скандал через зарплату в "АТБ". Українців обурили "копійки", які запропонували продавцю-консультанту.