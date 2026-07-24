Аеропорти можуть запрацювати, але є ключова умова: які два міста готові приймати літаки

Попри заяви про готовність летовищ, експерти називають кілька критичних ризиків

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Аеропорти в Києві та Львові готові відновити роботу за кілька тижнів, як тільки будуть вирішені безпекові питання. Обидва аеропорти в робочому стані.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю "РБК-Україна"."Як тільки безпекові питання будуть вирішені, я думаю, ці летовища зможуть відновити роботу. Мова йде про тижні, не про місяці, щойно будуть вирішені безпекові питання", — сказав він. Та "Телеграф" нагадує, що не все так просто.

Експерт з питань транспорту, колишній міністр транспорту України Василь Шевченко в розмові з "Телеграфом" підтверджував, що ці два аеропорти підтримуються на мінімальному рівні готовності відновити авіарух, проте країну розділити на частини де триває війна, а де ні неможливо.

Проте найголовніша проблема — польоти магістральними маршрутами. Шевченко наголосив, що ці польоти на висоті 8-10 тисяч метрів, та росіяни можуть збити такі літаки, тож безпеку рейсів не гарантувати.

Інше важливе питання — страхування авіаперевезень. Не можливо оцінити вартість людського життя, а в разі, якщо з літаком щось трапиться, страховики зіткнуться із величезними компенсаціями та судами, тож або страховка буде ледь не з космічною вартістю, або ж ніхто не візьме ризики.

"У нас немає власних авіакомпаній, вони всі збанкрутували. А в тих, що працюють на цивілізованих ринках, літаки всі орендовані, взяті в лізинг, застраховані. Ринок перевезень працює по-іншому: через систему страхування суден P&I (Protection and Indemnity) в умовах війни вони взаємно підвищують платежі та компенсують втрачені судна і вантажі", — пояснює Шевченко.

Чи варто чекати відкриття аеропортів найближчим часом

Відновити польоти можна тільки за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації, наголошували у Міністерстві розвитку громад та територій України у відповідь на запит "Телеграфа" у травні. Наразі ж безпекова ситуація "не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу".

В березні була створена робоча група, яка мала напрацювати практичні рішення та створити план відновлення авіасполучення. Та це не ті кроки, які вже починають робити, адже група має консультативно-дорадчий характер і зосереджена на напрацюванні базових підходів та рекомендацій.

Відповідь на запит "Телеграфа" щодо готовності України відновити авіарух

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільша небезпека чатує на літаки не при зльоті, а при посадці, раніше казав Садовий. Гарантувати безпеку поки триває війна не можна.