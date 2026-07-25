Скільки поверне "Нова пошта", якщо посилку знищила ворожа ракета

На яку виплату можна розраховувати

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Сума компенсації за посилку, яку було знищено в ході російського удару по "Новій пошті" визначається відповідно до оголошеної цінності відправлення. Мінімальна оголошена цінність становить 1 гривню.

Як визначається сума компенсації за втрачену посилку на "Новій пошті"

Про те, як визначається сума компенсації, у НП розповіли журналісту "Телеграф", чию посилку було знищено через атаку Росії. Цю інформацію важливо знати на тлі регулярних та цілеспрямованих атак Росії на термінали "Нової пошти".

Максимальна оголошена цінність для посилок до 30 кг складає 1 млн грн, для відправлень понад 30 кг — 5 млн грн. Також для відправлень із великою оголошеною цінністю компанія може запросити документи, що підтверджують вартість посилки.

Оголошена цінність "Нова пошта" — яка комісія

Нагадаємо, комісія від оголошеної цінності до 500 гривень включена в тариф і додатково не стягується. Якщо оголошена цінність відправлення понад 500 гривень, комісія складає 0,5% від оголошеної цінності. Наприклад, якщо оголошена цінність 5000 гривень, комісія складе 25 гривень.

Якщо відправлення знищене в ході атаки, на сторінці відстеження посилки у застосунку НП з'являється статус "втрачено внаслідок військових дій".

Статус відстеження відправлення, знищеного в ході удару РФ по НП

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути гроші посилку, втрачену через російський удар по "Новій пошті". В НП розповіли, як діяти клієнту.