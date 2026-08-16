Від занедбаної мазанки до дому мрії: скільки насправді коштує ремонт старого будинку

Подружжя тільки розпочало ремонт свого дому

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ремонт старого сільського будинку може вилитись в солідну суму. Так українське подружжя розповіло, скільки їм коштував початковий етап ремонту в будівлі, яку вони придбали за 6 тисяч доларів США.

Відповідне відео оприлюднене в соцмережі Threads. За словами чоловіка, коли вони з дружиною придбали будинок все було в дуже занедбаному стані.

Він розповів, що ця історія розпочалася близько двох років тому. За його словами, внутрішнє оздоблення будинку виявилось дуже старим.

"Коли ми його придбали, веранда була в "плачевному" станів. Тут був погріб, двір заріс. Навколо все було занедбане. Але сам старий дерев'яний будинок був в дуже хорошому стані", — розповів чоловік.

Він додав, що їм з дружиною дуже сподобалась стара піч. Тому вони вирішили її залишити.

"Стіни обдирали, перемазували глиною, приводили мазанку до ладу. Три старі вікна вирубали і поставили нові. Старі віконниці відшліфували та відреставрували. Повністю переробили електрику. Стару проводку демонтували і зробили все заново", — розповів чоловік.

Так будинок виглядав до ремонту

Потім, за його словами, добудували прибудову. А потім поступово взялися за двір.

"Ворота доріжки, бетонування, водовідведення. Роботи ставала все більше. Крок за кроком цей занедбаний будинок ставав нашим домом. При цьому більшість всіх робіт ми намагались робити самотужки", — зазначив чоловік.

Далі він розповів, скільки коштували ці роботи сімейному бюджету. За його словами, вони вилились в кругленьку суму.

"Я перестав детально рахувати після 25 тисяч доларів. А зараз, якщо прикинути, виходить 32-35 тисяч доларів. І це ще далеко не фініш. Попереду фасад, дах, бесідка та ще багато чого цікавого", — сказав чоловік.

Раніше "Телеграф" розповідав, у скільки українській сім’ї обійшовся ремонт будинку в селі на Хмельниччині.