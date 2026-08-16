Промерзання за години: в яких будинках неможливо буде жити без опалення взимку

Під час будівництва таких будинків увага акцентувалась на швидкості, а не на якості

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Старі радянські будинки можуть швидко промерзнути без опалення взимку. Серед лідерів антирейтингу панельні п'ятиповерхові "хрущовки".

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. За його словами, температура в таких будинках падає за години.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": 36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими

За словами експерта, найнебезпечнішими для проживання під час відключень опалення можуть виявитись п'ятиповерхові панельні будинки, відомі як "хрущовки". Він наголосив, що ці будинки, побудовані з бетонних плит, промерзають дуже швидко.

"Першими замерзнуть будинки так звані "хрущовки" або "панельки". Там промерзання буквально йде на години. 36 годин — і до побачення. Ну хай 48 годин якихось, там вже залежить від вітру", — сказав Попенко.

Олег Попенко

Він додав, що після цього температура в квартирах впаде настільки критично, що доведеться зливати воду з опалювальної системи, аби не потріскали труби та стояки. А це означатиме повну непридатність будинку для проживання в ньому.

Скільки багатоквартирні будинки витримують без опалення. Інфографіка "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, які радянські будинки не замерзнуть без опалення взимку.