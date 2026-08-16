Неочікувані нелегали: прикордонники показали, хто таємно ходить їхніми стежками (відео)

Прикордонники пояснили, що технічні засоби допомагають відстежувати зміни обстановки та оперативно реагувати на них

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Військовослужбовці 7 прикордонного карпатського загону показали, хто щоденно ходить їхніми стежками. В об'єктив фотопастки потрапили різноманітні представники тваринного світу.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Зазначається, що в кадр потрапили як хижаки, так травоїдні тварини.

Прикордонники розповіли, що цього разу фотопастки зафіксували відразу сімох представників місцевої фауни. Серед них були вовки, лисиці, благородні олені, козулі, білка, дикий кабан та ласка.

"Словом, майже повний склад лісової зміни. Хтось неквапливо шукав поживу, хтось обережно крокував лісовими стежками, а дехто просто потрапив в об’єктив дорогою у своїх важливих звіриних справах", — йдеться в повідомленні.

Також вказано, що технічні засоби охорони кордону продовжують працювати цілодобово. Вони допомагають прикордонникам вчасно помічати зміни обстановки та оперативно реагувати на них.

"Плануючи подорож до прикордоння, не забувайте дотримуватися встановлених правил перебування. Бережіть себе, поважайте природу і пам’ятайте: у лісі завжди може працювати камера – навіть якщо ви не вовк і не шукаєте вечерю", — додали у пресслужбі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальна експрикордонниця Іванна Плантовська народила первістка й показала фото з пологового.