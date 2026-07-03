Коли чари спрацювали проти тебе: Кашпіровський залишився без квартири і грошей на старості років

86-річний гіпнотизер потрапив під "вплив" молодої дружини

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Відомий радянський гіпнотизер Анатолій Кашпіровський, якому приписували страшну хворобу в Росії, здобув популярність ще наприкінці 1980-х завдяки своїм "лікувальним сеансам". Зараз російські медіа стверджують, що 86-річний психотерапевт, якого звинувачують у шарлатанстві, оформив свою єдину квартиру в Москві на нинішню дружину, яка молодша за нього на 33 роки.

За інформацією російського Telegram-каналу SHOT, обраницею Кашпіровського є уродженка Узбекистану Гулізар Чалбашова. Вона тривалий час працювала його помічницею, а їхні стосунки розпочалися ще у 2014 році. Саме після знайомства з нею гіпнотизер розлучився зі своєю другою дружиною Іриною, з якою прожив багато років.

Російські медіа також повідомляють, що вже через кілька років після початку стосунків Кашпіровський оформив право власності на свою двокімнатну квартиру в Москві на Гулізар. Нині таке житло може коштувати близько 20 мільйонів рублів. Офіційно ж пара зареєструвала шлюб лише у 2023 році.

Кашпіровський і його дружина, молодша на 33 роки. Фото: росЗМІ

Пропагандистський Телеграм-канал стверджує, що всі гонорари Кашпіровського від нинішньої діяльності проходять через підприємницьку діяльність його дружини. Повідомляється, що саме вона розпоряджається отриманими коштами та веде фінансові справи родини.

До слова, Кашпіровський продовжує проводити платні зустрічі зі своїми прихильниками. Він і досі організовує так звані "оздоровчі сеанси", популярність яких припала ще на кінець 1980-х і початок 1990-х років. Тоді мільйони жителів колишнього СРСР стежили за його телевізійними виступами, вірячи у здатність гіпнотизера лікувати людей на відстані.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз скандальний лікар Кашпіровський. Він продовжує "зцілювати".