Когда волшебство сработало против тебя: Кашпировский остался без квартиры и денег на старости лет

86-летний гипнотизер попал под "влияние" молодой жены

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Известный советский гипнотизер Анатолий Кашпировский, которому приписывали страшную болезнь в России, приобрел известность еще в конце 1980-х благодаря своим "лечебным сеансам". Сейчас российские медиа утверждают, что 86-летний психотерапевт, обвиняемый в шарлатанстве, оформил свою единственную квартиру в Москве на нынешнюю жену, которая младше его на 33 года.

По информации российского Telegram-канала SHOT, избранницей Кашпировского является уроженка Узбекистана Гулизар Чалбашова. Она долгое время работала его помощницей, а их отношения начались еще в 2014 году. После знакомства с ней гипнотизер развелся со своей второй женой Ириной, с которой прожил много лет.

Российские медиа также сообщают, что уже через несколько лет после начала отношений Кашпировский оформил право собственности на свою двухкомнатную квартиру в Москве на Гулизар. В настоящее время такое жилье может стоить около 20 миллионов рублей. Официально же пара зарегистрировала брак только в 2023 году.

Кашпировский и его жена, младшая на 33 года. Фото: росСМИ

Пропагандистский телеграмм-канал утверждает, что все гонорары Кашпировского от нынешней деятельности проходят через предпринимательскую деятельность его супруги. Сообщается, что она распоряжается полученными средствами и ведет финансовые дела семьи.

К слову, Кашпировский продолжает проводить платные встречи со своими поклонниками. Он до сих пор организует так называемые "оздоровительные сеансы", популярность которых пришлась еще на конец 1980-х и начало 1990-х годов. Тогда миллионы жителей бывшего СССР следили за его телевизионными выступлениями, веря в способность гипнотизера лечить людей на расстоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас скандальный врач Кашпировский. Он продолжает "исцелять".