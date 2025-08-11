Продовжує "зцілювати", але тепер через інтернет: де зараз скандальний лікар Кашпіровський

Психотерапевт навіть демонстрував "знеболення на відстані" під час операцій

Ім'я Анатолія Кашпіровського, мабуть, знав кожен у Радянському Союзі. Він "зцілював" людей крізь екран, що стало сенсацією в ті часи, однак у медиків та скептиків це викликало шквал хейту. У 2000-х він раптово зник з медіапростору, згодом гучно заявивши про себе на YouTube.

Відомим психотерапевт став у 1989-му, за два роки до того, як СРСР припинив своє існування. "Телеграф" вирішив з'ясувати, де зараз Анатолій Кашпіровський і чим він займається.

Що відомо про Анатолія Кашпіровського

Родом Кашпіровський із Хмельниччини. Після закінчення Вінницького медичного інституту, він багато років працював лікарем-психіатром і психотерапевтом у Вінницькій обласній психіатричній лікарні. Згодом він став популярним завдяки телесеансам психотерапії.

"Крізь екран" Кашпіровський проводив сеанси зарядження води і зцілював людей. В ті часи люди вважали це магією, але багато хто вважав, що це сплановані постановки і гра на публіку.

Кашпіровський лікував людей силою думки

На піку своєї популярності, у 90-х, Кашпіровський подорожував країною. Поворотним моментом стало запрошення у 1988–1989 роках взяти участь у телевізійних проєктах, де він демонстрував "знеболення на відстані" під час операцій.

Найвідомішим "фокусом" Кашпіровського став його відеозв'язок з України на екрані в операційній тбіліської лікарні. Тоді він провів хірургічне втручання жінці, якій була протипоказана анестезія, на черевній порожнині.

Тепер кожен, хто спостерігав за мною, може піти до стоматолога та вирвати зуб. Не буде ніякої болі Анатолій Кашпіровський

У 1995 році Кашпіровський переїхав до США, де не мав такої популярності. Згодом він повернувся до РФ, але навіть там не мав такої слави, як раніше.

Де зараз Анатолій Кашпіровський

У 2020 році, під час коронавірусної пандемії, Кашпіровський створив власний YouTube-канал, де проводив дистанційні сеанси зцілення. Попит з'явився серед прихильників нетрадиційної медицини.

Анатолій Кашпіровський

За деякими даними, він мешкає у Брайтоні і проводить свої сеанси звідти, за іншими — Кашпіровський перебуває у Москві. Якось свій переїзд до США він назвав помилкою.

У вересні 2024 року він провів кілька "оздоровчих" зустрічей у Москві, де фігурувала вартість участі та продаж власного мерчендайзу (сіль, книги, флешки з аудіозаписами), а також були повідомлення про значні заробітки за чотири сеанси. Зараз Кашпіровський продовжує вести свій YouTube-канал. Два тижні тому він вийшов у прямий ефір і повідомив, що трансляція проводилася з Москви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про жінок Кашпіровського. У шлюбі він був тричі, а одній із дружин зраджував, бо вважаю їхні стосунки "помилкою".