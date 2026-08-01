У московському ресторані могли підірвати топвійськового: названо вже 4 прізвища

У ресторані проходив закритий банкет

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Вибух у московському ресторані "Balzi Rossi" міг прогриміти під час святкування дня народження одного з високопоставлених генералів РФ. Імовірним іменинником був головнокомандувач ВКС Росії генерал-полковник Олександр Чайко.

Про це повідомив російський журналіст Олег Кашин. Чайко народився 27 липня 1971 року в Голіциному (Московська область).

Чайко прославився тим, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну навесні-літом 2022 року командував угрупуванням військ, причетним до масових вбивств у Бучі (Київська область).

Олександр Чайко/Фото: Wiki

Крім того, в мережі з’явилася інформація про те, що 1 серпня в Balzi Rossi день народження могли відзначати й інші представники вищого командування РФ. Йдеться про генерал-майора Володимира Селіверстова і генерал-лейтенанта Олександра Ярошевича. Обидва народилися 1 серпня.

Володимир Селіверстов/Фото: Wiki

Селіверстов з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року брав участь у бойових діях. Зокрема, у перші два місяці вторгнення (з лютого до квітня) він командував наступом на Київ із західного напрямку. Бійці 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії з Тули, які перебували під його керівництвом, причетні до тяжких воєнних злочинів проти цивільного населення у Бучі, Ірпені та Гостомелі (Київська область). 2023 року його дивізія брала участь у боях на Бахмутському напрямку.

Ярошевич – керівник Департаменту транспортного забезпечення Міністерства оборони РФ.

Олександр Ярошевич (по центру)/Фото: libmonster.ru

Ще одним російським генералом, який міг святкувати свій день народження у ресторані Balzi Rossi, є Юнус-Бек Євкуров – генерал армії, заступник міністра оборони Російської Федерації з 8 липня 2019 року.

Юнус-Бек Євкуров/Фото: Wiki

Додамо, що російська влада спочатку заявила про проблеми з газовим обладнанням у ресторані. Проте насправді ресторан взагалі не постраждав (вибух, ймовірно, стався на літньому майданчику). Про це повідомив італійський шеф-кухар Карміне Альф’єрі, який працював у закладі.

У ресторані Balzi Rossi повідомили, що їхній заклад не постраждав

Шеф-кухар Balzi Rossi повідомив, що проблеми були зовні ресторану

Зазначимо, у мережі з’явилася версія про те, що вибух на дні народження російського генерала може бути "відповіддю" українських спецслужб за замах на Ігоря Оболєнського, командира 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія".