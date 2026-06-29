В окупованому Мелітополі — блекаут: після вибухів спалахнула пожежа (відео)

"Гауляйтер" регіону підтвердив атаку та проблеми з електропостачанням

В ніч на понеділок, 29 червня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Після них виникла пожежа зі значним задимленням.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Атака відбулася близько опівночі. На відео, знятих місцевими жителями, можна побачити, що на ранок горіння триває.

Агенти групи "АТЕШ" повідомили про пожежу після вибухів у районі електропідстанції у Мелітополі. Вони підтвердили масові відключення світла на окупованій частині Запорізької області, окрім Мелітополя електроенергія зникла в окупованому Бердянську.

"Гауляйтер" окупованої частини Запорізької області Євген Балицький пізно ввечері 28 червня написав у своєму Telegram-каналі про "аварійні відключення електроенергії" та атаки на енергосистему "з боку противника".

Росія окупувала Мелітополь в перші дні повномасштабної війни

О 5:30 24 лютого 2022 року Мелітополь прокинувся від вибухів, окупанти завдали ударів по місцевому аеродрому. Вже 25 лютого російські війська офіційно увійшли в Мелітополь.

Жителі міста дуже мужньо зустріли ворога. Вони виходили на вулиці з українськими прапорами та скандували "Мелітополь — це Україна" та кричали окупантам "Домой", також почалися вуличні бої. Однак сили були нерівні і вже 26 лютого місто було повністю захоплено росіянами.

Від початку окупації у Мелітополі дуже багато російських військових. Ворог намагається перетворити місто на свій "склад з боєприпасами".

Попередні вибухи у Мелітополі

У квітні цього року в Мелітополі пролунала серія вибухів. Після них в окупованому місті зникло світло та вода. Місцева окупаційна "влада" заявила, що причина блекауту — нібито "планові роботи на енергооб'єктах".

У Донецьку — також блекаут після вибухів

Окрім Мелітополя вибухи були й на інших окупованих росіянами українських територіях. Зокрема гучно було у Донецьку та у Луганської області. За словами місцевих жителів у Донецьку після вибухів стався блекаут.

Раніше "Телеграф" розповідав про промовисту реакцію дітей у Мелітополі на концерт, який окупанти влаштували у школі. Група з шести військових щосили намагалася розважати публіку, але обличчя дітей говорили самі за себе.