Виколов дружині око вилами: що відомо про батьків Путіна і як вони виглядали

Батьки Путіна померли наприкінці 90-х

Президент Росії Володимир Путін рідко розповідав про родину, зокрема про своїх батьків — Володимира і Марію. Однак відомо, що батько ще у молодості виколов майбутній дружині око вилами.

"Телеграф" розкаже більше про батьків Путіна, і яким було їхнє життя.

Що відомо про Володимира і Марію Путіних

Володимир і Марія Путіни народилися у 1911 році. Батько Путіна брав участь у Другій світовій війні, воював у військах НКВС, а згодом влаштувався на завод в Ленінграді. Через певний час він отримав посаду секретаря партбюро цеху.

Володимир Путін, фото з мережі

Матір Путіна — Марія — пережила блокаду Ленінграда. Після Другої світової війни вона працювала на різних роботах — була санітаркою, охоронцем, прибиральницею в лабораторії. Також вона приймала товар у булочній та була двірником.

Марія Путіна, фото з мережі

Попри слова Путіна про зразковість його сім'ї, у мережі з'явилась інша інформація. Журналісти Роман Баданин та Михайло Рубін у книзі "Цар власною персоною" розкрили, за яких обставин одружилися батьки глави Кремля.

У 1928 році в селі Тургіново Тверської області Володимир приїжджав до 17-річної Марії. Одного разу він взяв із собою товаришів, що стало несподіванкою для дівчини. Марія не пускала компанію до свого дому, однак хлопці почали ламати ворота вилами.

З'ясувалося, що Володимир випадково встромив вила дівчині в обличчя, тому лікарі видалили їй око. Водночас мати Марії вимагала, щоб хлопець одружився з її донькою і погрожувала судом.

Але Володька (батько Путіна) прийшов не один, а з друзями. Маруська (мати Путіна) не захотіла їх пускати, і вони взяли вила, що біля паркану стояли, і стали ламати ворота. Вона злякалася, вибігла з дому, підлетіла до огорожі. А Володька тим часом вилами пробив ворота та й потрапив Марусьці просто в обличчя. Коротше, виколов їй око випадково, йшлося у книзі.

Володимир одружився з Марією, після чого вони переїхали до Ленінграда, де і народився Путін. Родина жила бідно — у 20-метровій комунальній квартирі. На фото Марія зазвичай відвертала голову, аби не було видно "скляного" ока.

Путін з батьками, фото з мережі

Мати Путіна померла у 1998 році, а батько — у 1999 році. За офіційною інформацією, причиною смерті батьків глави Кремля стала онкологія. Вони поховані на Серафимівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі.

Могила Путіних, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває колишня дружина Путіна. Вона має стосунки із молодшим на 20 років чоловіком.