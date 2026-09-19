"Зимова підтримка" під питанням, замість грошей можуть давати роботу: бліц-інтерв'ю з міністром соцполітики

У Мінсоцполітики хочуть змінити підхід до допомоги людям з інвалідністю та оцінювати реальні потреби людини

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Виплати людям з 3 групою інвалідності не скасують, "Зимову підтримку" для всіх чекати не варто, а українці за кордоном зможуть отримати державні послуги в Unity Hub'ах. Про це та багато іншого "Телеграф" поспілкувався із міністром соціальної політики, сімʼї та єдності України Денисом Улютіним.

"Зимову підтримку" не чекати?

"Телеграф" поговорив з міністром щодо допомоги взимку. Торік українцям вразливих категорій виплачували кошти "Зимової підтримки", а окрему суму — усім. Цьогоріч ситуація змінилась. Виплата 19 400 грн стосується тільки прифронтових територій та частини отримувачів. Ця виплата фінансується міжнародними партнерами, пояснив Улютін, інші ж виплати не можна прогнозувати через ситуацію з бюджетом.

Будь-які інші програми ми можемо обговорювати тільки після того, як парламентом буде проголосовано весь пакет законів, необхідних для того, щоб ми залучили відповідне фінансування, закрили бюджет і тоді розуміли, чи є у нас кошти взагалі для того, щоб ми планували, пропонували будь-яку іншу підтримку. Враховуючи стан бюджету і те, що прем'єр-міністр та міністр фінансів озвучили, ми поки що не можемо говорити зараз про те, що ми будемо робити нові програми. Денис Улютін, міністр соцполітики

Скандал навколо виплат людям з інвалідністю

Денис Улютін на початку вересня 2026 року в одному з інтерв'ю сказав про відсутність сенсу у виплатах для людей з 3 групою інвалідності та запропонував замінити їх розвитком соціальних послуг. Це викликало обурення у суспільстві. В розмові з "Телеграфом" він наголосив, що слова вирвали з контексту і наразі планів скасовувати виплати немає.

Водночас, Мінсоцполітики хоче орієнтуватись на реальні потреби людини: "В разі, якщо цій людині потрібно, навіть більша сума, то ми маємо заплатити більшу суму". Головна мета — допомогти людям вийти із залежності від соцвиплат через послуги та пошук роботи.

Улютін також розповів, що готуються змінити підхід до оцінки функціональності — Україна переходить на міжнародну систему оцінки. Важливо, що при ній враховуватимуть не тільки діагноз.

Досить складна така реформа, яку ми разом зі Світовим банком впроваджуємо. Вона спрямована на комплексний аналіз по різних чотирьох критеріях і чотирьох сферах людини з інвалідністю для того, щоб надати їй максимально таргетовану допомогу. Денис Улютін, міністр соцполітики

З отримувачів виплат — в кіберфахівці

В Україні також планують перенавчати людей з інвалідністю на сучасні професії. Зокрема, Уряд запускає програму перекваліфікації для людей з інвалідністю на спеціалістів з кібербезпеки. Загалом програма розрахована на 2000 осіб. "Безпосередньо сама програма передбачає, окрім навчання, і обов'язкову сертифікацію і працевлаштування", — наголосив Улютін. Ця професія має попит і при цьому робочі місця легше адаптувати для людей з інвалідністю, каже міністр.

Денис Улютін

Замість грошей — соціальні послуги

Наразі Мінсоцполітики робить ставку не на виплати, а на соціальні послуги, розвивається система підготовки відповідних фахівців. Серед послуг — догляд вдома, супровід, "перепочинок" для батьків дітей з інвалідністю, доглядові та навчальні послуги. "Всі ці послуги, які дають можливість людині в даний момент часу бути залученою до економічної активності. Для мене неприйнятно, коли ми замість інклюзії робимо для людей виключення. Ці виключення з економічної активності, вони до того, що ми навіть не помічали цих людей. Ми маємо зробити соціальну політику, яка орієнтується на потребу людини, а не просто відкуповується від людини", — зазначає міністр.

Центри єдності за кордоном

Україна відкриває центри підтримки українців за кордоном — Unity Hub. Вони вже працюють в Німеччині (Берлін), Швеції (Стокгольм) та Чехії (Прага). Планується відкриття в Іспанії, Польщі тощо — там, де багато українців знайшли притулок під час війни. "Приміщення надається нам урядами тих країн або муніципалітетами тих країн, в яких ми відкриваємо такі хаби. Вони оплачують їх. Ми зі свого боку наповнюємо ці хаби смислами", — пояснив міністр.

В Unity Hub можна отримати:

консультації щодо життя в країні перебування;

послуги Пенсійного фонду;

оформлення паспортів через ДП "Документ";

консультації щодо навчання в Україні;

інформація щодо ведення бізнесу в Україні;

освітні послуги;

культурні заходи.

Це частина мережі, яка має залучати українців до повернення додому. "Ми маємо розуміти, що повернення має бути добровільним і раціональним з точки зору прийняття рішення, щоб люди повертались в Україну, розуміли, куди вони повертаються, що вони будуть мати в країні", — пояснює функціонал Улютін.

Гроші за повернення в Україну

Улютін наголосив — ідеї, щоб українцям за повернення виплачували кошти, намагаються уникати: "Ми маємо уникнути в першу чергу внутрішнього тертя між тими, хто перебуває в Україні, хто тривалий час тут проживає, і тими, хто виїхав з України і буде повертатись". Міжнародним партнерам пропонують вкладати кошти у громади, куди мають повертатись українці. Це може бути розвиток житлового фонду, шкіл, садочків, соціальних послуг тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні ринок нелегальних вейпів розширився. Понад 90% продукції можуть бути поза законом.