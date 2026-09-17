Підпис Трампа може зупинити війну? Що українцям треба знати про "пекельні" санкції США

Санкції можуть зачепити російські банки, чиновників, олігархів, тіньовий флот та енергетичні проєкти

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Лишився тільки підпис Дональда Трампа. Законопроєкт про масштабні санкції проти Росії, який довго відстоював один з його авторів, покійний сенатор Ліндсі Грем, отримав схвалення обох палат Конгресу США.

Якщо президент США його підпише, то цей закон дозволить вводити мита до 100% проти країн, які купують енергоносії в Росії, будуть введені санкції проти російського Центробанку та політичної верхівки держави-агресорки.

Головне у законопроєкті Грема про санкції:

Законопроєкт дає Трампу повноваження встановити до 100% мит для основних країн, що імпортують російську нафту та газ. Очікується, що це вплине щонайменше на п'ятьох провідних імпортерів російського палива, включаючи Китай та Індію. В законі є обмеження — такі санкції не стосуються тих країн, які зменшують кількість російських енергоносіїв та купують менш як 15% обсягу з РФ.

На будь-який імпорт з Росії до США президент може встановити мито 500%.

Санкції проти "тіньового флоту": компаній, які допомагають РФ обходити цінові обмеження і торгувати нафтою.

Фінансові санкції: в законі прописані обмеження проти російських банків, фінустанов, що сприяють транзакціям та Центробанку РФ.

Закон запроваджує нові санкції, спрямовані проти російських урядовців, олігархів та членів їхніх сімей та проти російських енергетичних проєктів, зокрема "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1" тощо.

На прохання Трампа в цьому законі також розширені деталі щодо санкцій проти Ірану. Автоматичне продовження дії санкцій прописане до 2031 року, а антитерористичне обмеження стає бестроковим.

Важливо, що санкції проти РФ встановлюються на 5 років. Президент США може призупиняти дію санкцій в інтересах США.

Це може нарешті привести Росію до столу переговорів і покласти край цьому конфлікту між Росією та Україною". Це матиме вирішальний вплив, який вийде за рамки того, що можна досягти на полі бою. Це перекриє потік грошей, які живлять військову машину Путіна Джим Ріш, член Комітету Сенату з міжнародних відносин

Цей законопроєкт, вперше поданий покійним сенатором Ліндсі Гремом у квітні 2025 року і названий на честь нього "Закон Ліндсі О. Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану 2026 року". Його автора є не тільки відомий покійний сенатор-республіканець, а й демократ Річард Блументал. Законопроєкт спричинив розкол серед демократів. Частина з них вважає "пекельні санкції" занадто жорсткими та побоюється давати Трампу такий важіль.

Реакція України на рішення Конгресу США про санкції

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в коментарі "Телеграфу" привітав ухвалення санкцій. Він зауважив, що це рішення має стати елементом комплексного тиску на Росію.

Саме доходи від продажу нафти дозволяють РФ фінансувати виробництво озброєння та компенсувати витрати на фронті. "Україна своїми ударами вже створює проблеми для російської нафтопереробки. Тепер важливо, щоб Сполучені Штати посилили тиск на зовнішні канали, через які Росія продовжує отримувати гроші. Передбачені законопроєктом тарифи проти країн-покупців російських енергоносіїв можуть стати дієвим інструментом, щоб скоротити ці доходи та підвищити ціну співпраці з Росією", — наголосив Власюк.

Окремо він відзначив важливість охоплення санкціями й Ірану, адже з РФ у них давнє військове співробітництво.

Ми очікуємо, що санкції зроблять російський експорт енергоносіїв дорожчим, складнішим і менш прибутковим. Це не означає миттєвого припинення війни, але означає поступове скорочення можливостей Росії підтримувати її нинішню інтенсивність на полі бою. Санкції повинні працювати не як символічне покарання, а як інструмент, що безпосередньо впливає на здатність Росії вести війну. Саме такого практичного результату ми очікуємо від ухваленого законопроєкту. Владислав Власюк, радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики

Раніше "Телеграф" розповідав, що Європа розвиватиме свою систему безпеки, відокремлену від США. Планується, що асоційованим членом може стати Канада.