Залишився син. Що відомо про подружжя, що загинуло через удар КАБ по Сумах

Російська авіабомба влучила у їхній будинок

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Роман Трепалін та Алла Корнієнко були подружжям та працювали в виконавчому комітеті Сумської міської ради. 18 вересня вони загинули внаслідок російського удару КАБом в багатоповерхівку, де вони знаходились.

Роману було 52 роки, Аллі — 45. За даними на сайті міськради, Роман Трепалін був начальником відділу з конкурсних торгів, а Алла Корнієнко — начальником відділу у правовому управлінні. У подружжя залишився син. За попередніми даними, він поранений.

Роман Трепалін в 2019 році/ Інформаційний портал Сумської міськради

Будинок у Сумах після удару КАБом/ДСНС

Колеги згадують їх як добрих людей. "Чудові добрі люди та висококваліфіковані працівники. Це непоправна втрата для їхніх родин і велике горе для всіх нас", — пише заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради Римма Бикова.

Римма Бикова про загиблих колег в Сумах

Російська авіабомба влучила в багатоповерхівку між третім та четвертим поверхом. У будинку утворились масштабні руйнування. З-під завалів рятувальникам вдалось дістати чотирьох живих людей. Серед них — семирічний хлопчик.

Зруйнована частина дев’ятиповерхівки в Сумах після російського удару/ДСНС

Постраждали вісім людей/ ДСНС

Фахівці також деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Загалом вісім людей отримали травми, з них двоє постраждалих — діти 7 та 13 років.

Рятувальники розбирають завали будинку в Сумах після удару КАБом/ ДСНС

Семеро з восьми постраждалих наразі в лікарні, одна жінка 67 років лікується амбулаторно.

Раніше "Телеграф" показував, що відбувається на місці атаки РФ по Києву. Росія поцілила в землю — утворилась величезна вирва, у навчальному закладі та будинку поруч вибило вікна та пошкодило фасад.