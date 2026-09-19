Скинутися всією зміною: яке суворе правило діє в "АТБ"

Співрозмовник видання пояснив, що відбувається після перевірки магазину

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Якщо в магазині "АТБ" під час перевірки виявляють нестачу, її сума може розподілятися між усіма співробітниками.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". За його словами, якщо при перевірці виявили нестачу, то сума розподіляється між усім персоналом по спеціальній формулі. При цьому співрозмовник наголошує — якщо магазин працює правильно, нестач не виявляють.

Зауважимо, причини нестач можуть бути різні. Серед них, наприклад — крадіжка товару. в "АТБ" раніше розповідали, що абсолютним лідером за частотою крадіжок став шоколад. Кава і алкоголь — теж в переліку популярних.

Інші причини нестач: пошкодження товарів, помилки під час обліку чи проведення складських операцій тощо. Якщо ж не вистачає коштів в касі і ситуація виникла через дії касира — відшкодовує конкретний працівник.

Якщо ж в касі — плюс в грошах, то ці кошти приймають на облік в загальній касі магазину. Зайва готівка може бути помилково покладена у касу з різних причин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що супермаркети мережі "АТБ" працюють навіть вночі. В цей час у працівників — особливе завдання.