Українські партизани привітали Донецьк із Днем Незалежності прямо у центрі міста (відео)

Донецьк перебуває під російською окупацією з 2014 року

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У понеділок, 24 серпня, українське підпілля в окупованому Донецьку нагадало, що місто залишається українським. Символічна акція була присвячена Дню Незалежності України.

Як свідчить відео, що надійшло до редакції "Телеграфа", кілька дронів атакували центр міста. Удар припав по російських флагштоках.

На кадрах видно, як БПЛА летять над площею Леніна у Донецьку. У якийсь момент безпілотники випускають синьо-жовтий дим, що символізує прапор України, після чого пікірують і вражають символіку окупантів. Таким чином, українські підпільники донесли до окупантів та їхніх посіпак просте послання: "Донецьк — це Україна!".

Внаслідок "привітань" постраждав "Ленін". Стелла з профілем "вождя пролетаріату" символічно впала. Також була пошкоджена металева стела із зіркою та пластиковий декор окупантів.

У центрі Донецька впав Ленін/Фото: росЗМІ

У центрі Донецька впав Ленін/Фото: росЗМІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто відвідав Київ на День Незалежності. В українську столицю прибула низка лідерів країн, проте високопоставлені представники США візит відклали через посилення російських атак.