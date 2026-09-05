Говорили понад три години: як пройшла зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером

Глава Кремля заявив, що такі зустрічі "в будь-якому разі йдуть на користь"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У суботу, 5 вересня, у Москві пройшли переговори глави Кремля Володимира Путіна зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зустріч тривала понад 3 години, але її результати поки що не оприлюднюються.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що, після Москви, 6 вересня американські "посередники" мають намір відвідати Київ.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що на зустрічі також були присутні спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв та помічник Путіна Юрій Ушаков. Перед зустріччю Путін сказав, що ситуація, про яку буде йти мова "звісно непроста". Водночас він заявив, що з "нею потрібно розбиратися" та передав "вітання та слова подяки" президенту США Дональду Трампу.

Стівен Віткофф подякував Путіну за гостинний прийом і за згоду на дотримання, запропонованого українським президентом, триденного припинення вогню та незавдання ударів по Києву і Москві. За його словами, це допоможе проводити перемовини "в безпечному режимі".

"До нас це прохання надійшло офіційними каналами – і каналами спецслужб, і каналами Міністерства закордонних справ, припинити удари по Києву. Я віддав відповідну команду, і з нуля години сьогоднішньої доби ці удари по Києву не завдавалися", — відповів на слова подяки Путін.

Водночас він додав, що Україна також значно знизила інтенсивність далекобійних ударів. В тому числі й по Москві.

"Українська влада опублікувала свій заклик до ширшого перемир'я на три дні, але про це ми з ними ніколи не домовлялися. Проте ми зробимо все, що від нас залежить, щоб забезпечити безпеку переговорного процесу і посередників у вашій особі і, можливо, в особі супроводжуючих вас осіб", — заявив Путін.

Початок зустрічі в Кремлі 5 вересня 2026 року. Фото kremlin.ru

Стів Віткофф був дуже люб'язний з Путіним. Він зазначив, що на пенсії згадуватиме зустрічі з главою Кремля з "теплотою".

"Коли ми вийдемо на пенсію, у нас буде багато історій, які ми можемо згадати. Спілкування з вами — буде однією з найкращих", — сказав Віткофф.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зможе турне Віткоффа та Кушнера наблизити перемирʼя між Україною та Росією.