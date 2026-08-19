Хвороба чи старість: ШІ спрогнозував, скільки ще проживе Путін

Наразі питань до здоров'я Путіна не виникає

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Глава Кремля Володимир Путін вже не молодий і може померти природною смертю або стати жертвою власних силовиків чи раптового приступу. Проте питання строків закінчення його життя все ж бентежить багатьох людей у світі.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Gemini, як довго ще проживе кремлівський диктатор. Нейромережа представила кілька варіантів.

На думку ШІ, точна дата смерті будь-якої людини залежить від поєднання кількох складових. А саме: біологічних факторів, медичного обслуговування та політичних ризиків.

"Аналізуючи історичну статистику та стан здоров'я Володимира Путіна, можна окреслити найбільш ймовірні часові показники", — зазначила нейромережа.

Медичний фактор . Путін, який народився у 1952 році, перебуває під постійним наглядом найкращих лікарів. Для людини з його рівнем ресурсів та статків ймовірна тривалість життя в умовах сучасної медицини сягає 80–85 років.

. Путін, який народився у 1952 році, перебуває під постійним наглядом найкращих лікарів. Для людини з його рівнем ресурсів та статків ймовірна тривалість життя в умовах сучасної медицини сягає 80–85 років. Реальний стан здоров'я. Попри хвилі чуток у ЗМІ та соцмережах про "рак", "хворобу Паркінсона" або "інфаркт", реальний стан здоров'я Путіна не викликає занепокоєння у медичних працівників. Наразі немає жодних підтверджених даних про наявність у Путіна смертельних захворювань. Журналістські розслідування свідчать про інтенсивну підтримку його здоров'я та інтенсивного лікування вікових або хронічних захворювань.

Сценарії та тривалість життя Путіна

Нейромережа зазначила, що врахувала сукупність факторів, які можуть вплинути на тривалість життя Путіна. Вона розглядає три основні сценарії:

Природна біологічна смерть . Ймовірний часовий проміжок 2032-2037 рр. (вік 80-85 років). Це стандартна тривалість життя для особи з максимально можливим рівнем медичного обслуговування.

. Ймовірний часовий проміжок 2032-2037 рр. (вік 80-85 років). Це стандартна тривалість життя для особи з максимально можливим рівнем медичного обслуговування. Раптовий критичний медичний інцидент . Ймовірний часовий проміжок до 2030 року. Інсульт, інфаркт або різке загострення прихованої важкої патології (онкологія).

. Ймовірний часовий проміжок до 2030 року. Інсульт, інфаркт або різке загострення прихованої важкої патології (онкологія). Неприродне усунення. (переворот або внутрішній заколот). Ймовірний часовий проміжок залежить від зовнішньополітичної динаміки. Визначається не біологічним віком, а рівнем дестабілізації режиму, критичними поразками та елітною фрагментацією.

Основні сценарії, що можуть вплинути на тривалість життя Путіна

"За відсутності гострих внутрішніх потрясінь або раптових катастроф, статистично найбільш вірогідний сценарій передбачає, що ресурс системи підтримки здоров'я дозволяє Путіну залишатися живим орієнтовно до першої половини або середини 2030-х років", — резюмувала нейромережа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що глава Кремля Володимир Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донбасу.