Переколов ботокса чи хворий? У Путіна помітили дивний вираз обличчя (відео)
Що сталося з обличчям глави Кремля у прямому ефірі
Главу Росії Володимира Путіна перекосило під час ефіру. У цей час він розмовляв про цибульний пиріг — страву з національної кухні одного з нечисленних народів РФ.
Відповідні кадри оприлюднюють російські Telegram-канали. На відео жінка у національному одязі розповідала про технологію приготування пирога.
За її словами, здогадатися, що начинка зроблена з цибулі, дуже складно. Кремлівський диктатор припустив, що секрет може полягати в особливому соусі. У відповідь його візаві уточнила, що до цибулі додається цукор.
Путін відстовбурчив нижню губу, висунув язик і закотив зіниці вгору і вліво.
Такою гримасою можна було б злякати не лише маленьку дитину. Подібний кадр був би доречним у фільмі про навалу зомбі.
Українські Telegram-канали зазначають, що глава Росії, можливо, забув випити пігулки.
На думку Chat GPT, гримаса Путіна не може бути пов’язана з ін’єкціями ботоксу, про зловживання яким з боку правителя РФ давно відомо. Нейромережа пояснює, що ботулотоксин діє локально — він послаблює конкретні м’язи та не викликає складних ланцюгових реакцій відразу в кількох зонах обличчя та очей.
Водночас такі симптоми можуть бути ознаками захворювання або вживання медикаментів, проте лише у разі їх неодноразового повторення. ШІ вважає, що гримаса нагадує тік або дистонічний спазм.
"Важливий момент: для неврологічних розладів характерна повторюваність та стійкість симптомів. Один короткий жест у відео може бути просто випадковою мімікою або невдалим моментом запису", — пише нейромережа.
Нагадаємо, російський диктатор своєю поведінкою часто провокував чутки про проблеми зі здоров’ям. Так, під час публічної появи у лютому 2026 року не обійшлося без дивацтв. На цей раз примітною стала звичка глави Кремля міцно хапатися за стіл, особливо правою рукою.
У грудні 2025 року він настільки сильно закашлявся під час публічного заходу, що навіть маленький хлопчик побажав йому здоров’я.
Крім того, у жовтні 2025 року користувачі звернули увагу на дивну ходу Путіна. Тоді їм у вічі впало те, що російський лідер майже не рухає правою рукою. Вона весь час буквально висіла біля тулуба.