Москву та область атакували сотні дронів. Палає найбільша нафтобаза в регіоні, яка обслуговує літаки (відео)

Обстріл називають одним з найбільших за два роки

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У ніч на вівторок, 6 жовтня, столицю Росії Москву та область масовано атакували дрони. За попередніми даними, під удар потрапила найбільша нафтобаза регіону – Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська".

Російська влада заявила про понад 650 дронів

"Телеграф" розповідає, що відомо про атаку на Москву та область. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у період з 20:30 5 жовтня до 5 ранку 6 жовтня у бік Московського регіону нібито летіли 650 БПЛА. 105 безпілотників нібито було "знищено на підльоті до Москви", а на місці "падіння уламків" працюють екстрені служби, додав він.

Після вибухів горить важлива нафтобаза

OSINT-анализ Telegram-каналу ASTRA підтвердив, що після атаки горить найбільша нафтобаза в Московській області. Пожежу зафіксовано на Лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Володарська".

Вона розташована поблизу селища Володарського та села Константиново. За даними місцевих жителів, горять два резервуари.

Літаки змушені були повернутися

У росЗМІ заявили, що ця атака стала однією з найбільш масштабних за останні два роки. Через повітряну загрозу чотири літаки, що летіли до Москви з Туреччини, повернулися назад. Авіакомпанії "Росія" та "Перемога" змінюють розклад рейсів.

ЛВДС "Володарська" горить після атаки — що про неї відомо

Вона є найбільшою нафтобазою Московського регіону, що входить до складу ВАТ "АК "Транснафтопродукт". Вона здійснює зберігання та транспортування трубопроводами автобензинів, авіаційного та дизельного пального.

На рік обіг "Володарської" налічує 3 млн тонн нафтопродуктів. Сировина надходить із Московського та Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа продуктопроводів безпосередньо з'єднує станцію з ключовими аеропортами Московського вузла (Внуково, Домодєдово, Шереметьєво).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 20 вересня безпілотники також атакували Москву та область. Під ударом були нафтопереробний завод, ТЕЦ та складські приміщення.