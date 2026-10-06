"Можна хоч у п’ять шарів обмотати": чому сітки не зупинять реактивні дрони РФ

За словами експерта, російські НПЗ не горіли б, якби такий захист працював

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Встановлення захисної сітки на Північному мосту, що був атакований ворожим БпЛА, викликало жваву дискусію серед експертів та містян. Основне питання — чи зможе така перешкода зупинити не лише невеликі FPV-дрони, а й важкі апарати з реактивними двигунами, зокрема "Герань-5".

Військовий експерт Олег Старіков у коментарі "Телеграфу" пояснив, що результативність такого захисту залежить від характеристик безпілотника та його кінетичної енергії.

"Тепер Північний міст надійно захищений від дроново-ракетних атак. Щоправда, не дуже зрозуміло як сітка, покликана оберігати від FPV, допомагає від "Герані-5", яка по суті є ракетою. Ні, ну якщо допоможе, то можна хоч у п’ять шарів обмотати, аби тільки толк був", — пише один із місцевих Telegram-каналів.

Північний міст у Києві. Фото: Скріншот

Стариіков прокоментував, наскільки такий захист допоможе проти російських дронів. На його думку, у випадку апаратів, що повільно літають, ймовірність їх зупинки дійсно є.

"А от із реактивними дронами все значно проблематичніше. Кінетична енергія таких апаратів дозволить їм прорвати мережу, якщо вона не є жорсткою як панцирна", — зазначив він.

За оцінкою експерта, навіть жорстка металева перешкода може бути розірвана або розрізана під час вибуху. Сітка здатна дещо зменшити наслідки удару, але повністю вберегти дорожнє покриття та несучі елементи мосту від пошкоджень вона не зможе.

Старіков пов’язав це з базовими законами фізики: кінетична енергія апарату залежить від його маси та швидкості. У реактивних безпілотників через високу швидкість вона особливо велика, що ускладнює їх зупинку сітчастим бар’єром.

На підтвердження своєї позиції експерт навів приклад нафтопереробних заводів у російському тилу. За його логікою, якби сітки забезпечували повний захист від важких БпЛА, ураження таких об’єктів було б практично неможливим.

Нагадаємо, у разі одночасного закриття всіх автомобільних мостів Києва єдиними можливими шляхами для об’їзду залишаться переправи через Київську та Канівську ГЕС. Ця ситуація є суто гіпотетичним сценарієм, адже знищити переправи через Дніпро у столиці практично нереально.