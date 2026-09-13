Рус

"Мене всю трасе": у РФ дрони налетіли на НПЗ і не тільки, у місцевих паніка в мережі (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Атака по РФ Новина оновлена 13 вересня 2026, 08:18
Атака по РФ. Фото Колаж "Телеграфу"

Відразу кілька стратегічних об’єктів опинилися під ударом

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Ряд російських міст зазнав дронової атаки в ніч проти 13 вересня. В результаті є прильоти нафтопереробними заводами, а також фіксується пошкодження ТЕС.

Інформація про це була опублікована у соціальних мережах.

Нижньокамськ

У російському місті Нижньокамськ (Татарстан) у ніч проти 13 вересня пролунала серія вибухів. Під ударом опинилася промислова зона. Великий паблік Eхilenova+ опублікував момент прильоту дрону.

Одна з місцевих мешканок поскаржилася у соцмережах на потужні вибухи у місті.

"Мене всю трясе...", — заявила вона у ролику.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Повідомиться, що удар припав по НПЗ.

"Танеко" (Нижньокамський НПЗ) – один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії. Його проектна потужність складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Попередня поразка підприємства сталася у ніч на 12 червня 2026 року.

Цей НПЗ випускає автомобільні бензини стандарту Євро-5, дизельне пальне, авіаційний гас, скраплені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми. Серед його продукції базові олії та інші види нафтопродукції.

Як виглядає "Танеко" (Нижньокамський НПЗ)
"Танеко" (Нижньокамський НПЗ)

Слов’янськ-на-Кубані

Місто в Краснодарському краї Росії було атаковане дронами. Під ударом опинився нафтопереробний завод. Крім того, було атаковано ТЕС.

Як відомо, на НПЗ сталася велика пожежа.

Слов’янський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів. Росії. Завод "Слов’янськ-ЕКО" належить до найбільших експортерів російських нафтопродуктів через порти Чорного моря. Багато пального з цього НПЗ постачалося до тимчасово окупованого Криму та інших тимчасово окупованих Росією територій на півдні України.

Слов’янський НПЗ – як виглядає
Слов’янський НПЗ

Підприємство займається переробкою та виробництвом газового бензину (газоліну), ДТФ (дизельної технологічної фракції), мазуту, СМТ (судинного малов’язкого палива), вакуумного газойлю та інших нафтопродуктів.

Сочі

У Краснодарському краї було атаковано судно. За заявами місцевих, йдеться про суховантажне судно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії після нальоту дронів горів черговий Ozon. Розповідаємо, де вже було атаковано склади.