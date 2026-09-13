"Мене всю трасе": у РФ дрони налетіли на НПЗ і не тільки, у місцевих паніка в мережі (фото, відео)

Відразу кілька стратегічних об’єктів опинилися під ударом

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Ряд російських міст зазнав дронової атаки в ніч проти 13 вересня. В результаті є прильоти нафтопереробними заводами, а також фіксується пошкодження ТЕС.

Інформація про це була опублікована у соціальних мережах.

Нижньокамськ

У російському місті Нижньокамськ (Татарстан) у ніч проти 13 вересня пролунала серія вибухів. Під ударом опинилася промислова зона. Великий паблік Eхilenova+ опублікував момент прильоту дрону.

Одна з місцевих мешканок поскаржилася у соцмережах на потужні вибухи у місті.

"Мене всю трясе...", — заявила вона у ролику.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Повідомиться, що удар припав по НПЗ.

"Танеко" (Нижньокамський НПЗ) – один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії. Його проектна потужність складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Попередня поразка підприємства сталася у ніч на 12 червня 2026 року.

Цей НПЗ випускає автомобільні бензини стандарту Євро-5, дизельне пальне, авіаційний гас, скраплені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми. Серед його продукції базові олії та інші види нафтопродукції.

Слов’янськ-на-Кубані

Місто в Краснодарському краї Росії було атаковане дронами. Під ударом опинився нафтопереробний завод. Крім того, було атаковано ТЕС.

Як відомо, на НПЗ сталася велика пожежа.

Слов’янський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів. Росії. Завод "Слов’янськ-ЕКО" належить до найбільших експортерів російських нафтопродуктів через порти Чорного моря. Багато пального з цього НПЗ постачалося до тимчасово окупованого Криму та інших тимчасово окупованих Росією територій на півдні України.

Слов’янський НПЗ

Підприємство займається переробкою та виробництвом газового бензину (газоліну), ДТФ (дизельної технологічної фракції), мазуту, СМТ (судинного малов’язкого палива), вакуумного газойлю та інших нафтопродуктів.

Сочі

У Краснодарському краї було атаковано судно. За заявами місцевих, йдеться про суховантажне судно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії після нальоту дронів горів черговий Ozon. Розповідаємо, де вже було атаковано склади.