Що буде, якщо Україна відновить удари по НПЗ Росії: три сценарії розвитку подій

Рішення Києва може загострити суперечності зі США, але відмова від атак теж має стратегічні ризики

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Відновлення ударів по російських НПЗ, про яке попередив президент Володимир Зеленський, може загострити відносини України зі США саме тоді, коли Київ найбільше потребує американської військової підтримки. Водночас відмова від ударів без гарантій зустрічних дій Росії може послабити позицію України.

Як складеться ситуація далі залежить не тільки від України чи Росії, а й від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа. ШІ назвав три ймовірні сценарії розвитку подій.

Контрольована ескалація

При цьому сценарії Україна поновлює удари по російських НПЗ, водночас у Вашингтоні це викликає публічну критику. Співпраця не припиняється, поки США намагаються обмежити атаки, а Україна наполягає на гарантіях безпеки.

Американський примус

США переходять до обмежень офіційно – скорочення обміну розвідданними, обмеження роботи Starlink, посилення тиску на механізми закупівлі зброї. Зауважимо – частина цього вже сталась, проте пояснюють це технічними збоями.

Такий сценарій ускладнить ситуацію на фронті і серйозно послабить протиповітряну оборону України. Замінити критичні ресурси швидко буде дуже складно.

Компроміс та взаємність

Умови обмеження ударів по енергооб'єктах погоджуються за умови відповідного підтвердження з боку РФ. Такий сценарій дозволить Трампу заявити про дипломатичний успіх, а Україні не втратити важелі впливу і потрібну допомогу.

Як ризики є для України

Найгірший сценарій – шлях примусу. Для американської сторони слова Зеленського можуть виглядати як відмова виконувати вимоги США та виклик американському впливу загалом. Варто розуміти, навіть якщо Трамп невдоволений – це не означає зупинку всієї підтримки, адже вона залежить не тільки від рішень Білого Дому, а й позиції Конгресу. Саме вибори в Конгрес, які заплановані на початок листопада, підсилюють гостроту проблеми – один з найбільших "болей" американського виборця – ціна на дизель. Саме її намагається знизити Трамп постачанням з РФ, аби завоювати прихильність до республіканців. Водночас продовження ударів по НПЗ саме по собі не доводить, що Вашингтон неодмінно піде на такий крок. Це ризик ескалації, а не гарантований наслідок.

Ще один аспект – погіршення особистих відносин президентів. Це може позначитись на ставленні до запитів з боку України, публічній риториці та готовності бути стороною в переговорах.

Удари по НПЗ можуть бути вигідніші Україні, ніж здається

ШІ у аналізі наголосив на важливому аспекті – Україна не має ресурсів, співмірних із російськими, для війни на виснаження. Тож потрібно не тільки тримати оборону, а й робити війну невигідною для Росії і удари по НПЗ – суттєвий аргумент. Це не тільки знижує кількість пального, в тому числі і для ворожої армії, а й знижує надходження в російський бюджет та провокує витрати на ремонти, простій тощо. Стратегічна цінність залежить саме від сукупного ефекту та тривалості тиску.

Тож, для України ризик припинення ударів високий – це не тільки послаблення тиску на РФ, а й втрата одного з інструментів протидії агресії. Удари РФ вже показують, що поступка України не спонукала до аналогічного кроку. Тож ШІ міркує так: Україна має не допустити кризи військової співпраці та водночас посилювати європейську складову оборони, як страховку на випадок скорочення американської допомоги.

Публічна риторика не повинна підміняти дипломатію. "Заява Зеленського – сигнал Москві, Вашингтону та європейським столицям: Україна не готова розмінювати власні військові важелі в переговорах, якщо вони не дають реальної безпеки, – вважає ШІ. – Вирішальними будуть масштаби атак, їхній вплив на світові ціни на пальне, американські політичні інтереси й те, наскільки адміністрація США зможе контролювати дипломатичний процес".

Як повідомляв "Телеграф", відносини Дональда Трампа й Володимира Зеленського опинилися на найнижчому рівні від їхньої суперечки в Овальному кабінеті в лютому 2025 року. Серед причин розбіжностей – удари Сил оборони України вглиб Росії, для яких використовують дані американської розвідки. Нові розбіжності можуть послабити дипломатичні зусилля європейських союзників, які намагаються зберегти підтримку України з боку США.