Лукашенко призначив нового голову Генштабу Білорусі: хто ним став

Новий голова Генштабу перебуває під санкціями ЄС із 2023 року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового начальника армійського генерального штабу. Ним став 52-річний генерал-майор Павло Муравейко.

До цього дня він обіймав посаду першого заступника держсекретаря Ради безпеки країни. Про це 23 травня пише Радіо Свобода.

Відомо, що Павло Муравейко народився у Мар’їній Гірці. Закінчив найвище військово-політичне училище. Також навчався в Академії Генштабу РФ і закінчив її 2008-го із золотою медаллю.

У період із 2013 по 2020 рік був начальником Головного оперативного управління Генштабу. 10 лютого 2022 року призначений першим заступником державного секретаря Ради Безпеки. Має подяку від "президента" та ордену "За службу Батьківщині".

2023 року Муравейко попав під санкції ЄС, які пов’язані з російським вторгненням на територію України. На першому етапі повномасштабної війни Білорусь використовувалася російською армією і з її території вона наступала на Київ. Крім того, військові аеродроми Білорусі використовувалися для російської авіації.

У лютому 2020 року Муравейко заявив, що Білорусь знала про "збройний конфлікт на Донбасі" ще за два роки, як він стався. У 2024 він сказав, що нібито "випади" Заходу на адресу Білорусі та Росії ведуть до конфлікту. Водночас він заявив, що "у повітрі пахне війною".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни вербують студентів із Білорусі для допомоги у війні проти України. Їх хочуть залучити до розробки та виробництва БПЛА.