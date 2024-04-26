Білорусь таки готується до війни? Лукашенко змінив військову доктрину

Гучні заяви тепер підкріплено документально

У військову доктрину Республіки Білорусь (РБ) внесені зміни, які дозволяють відправляти військовий контингент для допомоги союзникам у разі збройного конфлікту. Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь готується до війни, а тепер офіційно закріпив цю можливість у документі.

Тепер РБ може допомагати своїм союзникам у збройних конфліктах, використовуючи усі наявні засоби та сили. Про це йдеться у Військовій доктрині РБ.

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"Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема спрямуванням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки", ― йдеться у документі.

У військовій доктрині зазначається, що Білорусь готова надати будь-яку допомогу країнам-союзницям з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у разі агресії проти неї. Зазначимо, що у цей альянс входить і Росія.

Згадали у документі й про Україну. У ньому зазначено, що "військовий конфлікт" (так в Білорусі називають війну Росії проти України) був спровокований "колективним Заходом". Це призвело до зросту напруги біля кордонів РБ та підвищило ризик вступу Білорусі у "міжнародний збройний конфлікт", йдеться в доктрині.

"Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників за рахунок Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт", ― йдеться в оновленому документі.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року російські війська заходили в Україну зокрема і з території Білорусі. Також ця країна надавала росіянам іншу допомогу: навчання, надання полігонів та авіабаз, лікування поранених та ін.

Лукашенко неодноразово у публічних заявах підігравав Кремлю, просуваючи вигідні для Путіна тези. 2 квітня 2024 року білоруський диктатор заявив, що Білорусь розпочала підготовку до війни. Але водночас він сказав, що не хоче воювати.

В Білорусі суспільство не готове воювати. Так вважає директор Інституту світової політики Євген Магда. Проте РБ досі залишається під значним впливом Кремля, тому варіант вступу країни у війну не можна виключати.

Згодом Лукашенко знову заговорив про війну з Україною. Він сказав, що не "потягне" її. За його словами, вступ Білорусі у війну нібито вигідний НАТО.

Зазначимо, що 25 квітня спецслужби Білорусі заявили, що перехопили дрони з Литви. Нібито вони планували атакувати цілі в Мінську.

Проте моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала це звинувачення. Аналітики звернули увагу на два аспекти, які вказують, що Литва не запускала дрони, бо їх зовсім не було.

Раніше "Телеграф" писав, чому Лукашенко заявляє про підготовку до війни. Відповідь надали в РНБО.