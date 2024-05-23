Лукашенко назначил нового главу Генштаба Беларуси: кто им стал

Новый глава Генштаба находится под санкциями ЕС с 2023 года

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового начальника армейского Генерального штаба. Им стал 52-летний генерал-майор Павел Муравейко.

До этого дня он занимал должность первого заместителя госсекретаря Совета безопасности страны. Об этом 23 мая пишет "Радио Свобода".

Известно, что Павел Муравейко родился в Марьиной Горке. Окончил высшее военно-политическое училище. Также учился в Академии Генштаба РФ и окончил ее в 2008-м с золотой медалью.

В период с 2013 по 2020 год был начальником Главного оперативного управления Генштаба. 10 февраля 2022 года назначен первым заместителем государственного секретаря Совета Безопасности. Имеет благодарность от "президента" и ордена "За службу Родине".

В 2023 году Муравейко попал под санкции ЕС, которые связаны с российским вторжением на территорию Украины. На первом этапе полномасштабной войны Беларусь использовалась российской армией и с ее территории она вела наступление на Киев. Кроме того, военные аэродромы Беларуси использовались для российской авиации.

В феврале 2020 года Муравейко заявил, что Беларусь знала о "вооруженном конфликте на Донбассе" еще за два года, как он произошел. В 2024 он сказал, что якобы "выпады" Запада в адрес Беларуси и Росси ведут к конфликту. Вместе с тем он заявил, что "в воздухе пахнет войной".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне вербуют студентов из Беларуси для помощи в войне против Украины. Их хотят привлечь к разработке и производству БПЛА.