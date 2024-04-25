Гучна заява Лукашенка про підготовку вторгнення в Білорусь: у РНБО пояснили цілі диктатора

Самопроголошений президент продовжує грати на руку Кремля

В українському Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили чергові заяви вірного посіпаки РФ Олександра Лукашенка та його оточення, які сьогодні, 25 квітня, заявили, що по Мінську готувався удар безпілотниками з ЄС. Крім того, самопроголошений президент Білорусі повідомив, що опозиція хотіла захопити частину країни.

Подібні заяви у Білорусі робляться виключно з однією метою — спроба залякати Україну та західну громадськість для того, аби підштовхнути нашу державу і союзників до початку переговорів на умовах Москви. Про це український ЦПД написав у своєму Telegram.

"Заяви білоруського диктатора є частиною інформаційної кампанії Кремля, мета якої збільшити напруження на північному кордоні України через погрози Білорусі вступити у війну, що має сковувати Сили оборони України. Одночасно Кремль намагається дискредитувати українську формулу миру напередодні саміту у Швейцарії та примусити Україну до переговорів на своїх умовах", — йдеться у повідомленні Центру.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що опозиція Білорусі планує захопити Кобринський район країни, щоб потім вимагати ввести до Білорусі війська НАТО. Паралельно з цим в КДБ Білорусі заявили про те, що в країні нібито готуються терористичні осередки, які планують теракти одночасно із вторгненням.

Родзинкою заяви стало повідомлення про спробу Литви здійснити удар БПЛА по Мінську.

Крім того, Лукашенко зробив кілька вже традиційних заяв про те, що "Україна припинить існування", якщо не погодиться на переговори з РФ, а також, наслідуючи свого кумира, приправив все ядерними погрозами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала заяву голови КДБ Білорусі про перехоплення безпілотників із Литви. Немає жодних доказів, що дрони справді перетинали кордон.