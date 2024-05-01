Лукашенко хотів образити Захід, але зачепив Путіна

У Білорусі не згодні з Росією щодо олімпійського перемир’я

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що під час Олімпійських ігор необхідно припиняти усі війни. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон запропонував РФ олімпійське перемир’я, але отримав відмову з Кремля.

Відповідний коментар Лукашенка наводить belta.by. Диктатор зробив випад у бік чиновників Міжнародного олімпійського комітету (МОК), проте фактично образив президента РФ Володимира Путіна, адже саме російська сторона відмовилася від перемир’я під час Олімпіади-2024. Крім того, Лукашенко дав добро на відправку спортсменів із Білорусі у нейтральному статусі на Ігри у Парижі.

"Те, що ці мерзотники творять у спорті, краще спорт не робить. Особливо олімпійський рух. Ви знаєте, у минулі часи на час олімпіад війни припинялися — це були мирні-мирні змагання. На що вони зараз перетворилися (як і решта), ви бачите.

Щодо участі. Я вже якось казав: це справа спортсменів. Звичайно, хотілося, щоб, як це належить, гімн, прапор та інше. Але я розумію спортсменів: це їхнє життя. Розуміючи це, я про це не говорю і не наполягаю на жодному з варіантів", — заявив Лукашенко.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Макрона. Напередодні президент Франції відвідав відкриття олімпійського об'єкта, де стався конфуз.