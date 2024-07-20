Розстріл на паузі: долю засудженого до страти лікаря в Білорусі вирішують драматичні переговори з Німеччиною

Раніше він працював у відділі Держдепу США

Відомство зовнішньої політики Німеччини та Міністерство закордонних справ Білорусі ведуть перемовини щодо 30-річного німця Ріко Крігера, якого засудженого до смертної кари. Він був військовим лікарем німецького Червоного Хреста.

Про це повідомив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз, пише БЕЛТА. За його словами, Німеччина отримала консульський доступ від Білорусі до засудженого "у повній відповідності до міжнародних норм і двосторонніх угод".

"З урахуванням прохання МЗС ФРН конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації білоруською стороною запропоновано. Консультації з цієї теми тривають по лінії Міністерств закордонних справ двох країн", – додав Глаз.

Інших деталей речник не повідомив.

Нагадаємо, що Мінський обласний суд засудив Ріко Крігера до страти за наступними статтями: незаконні дії щодо вогнепальної зброї, приведення в непридатність транспорту чи шляхів сполучення, створення чи участь у "екстремістському" формуванні, агентурна діяльність, найманство та акт тероризму.

Зауважимо, що засуджений чоловік був військовим лікарем німецького Червоного Хреста, який раніше працював фахівцем з безпеки у відділі Держдепу США у Берліні.

Наразі невідомо, чи був вирок оскаржений, чи опротестований, і чи набрав він законної сили.

Раніше "Телеграф" писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ військам на кордоні України, бо ситуація дійшла розв'язки.