Почнеться Третя світова: Лукашенко розсипався в абсурдних погрозах

Самопроголошений президент Республіки Білорусь (РБ) Олександр Лукашенко знову зробив гучну заяву. Цього разу він попередив увесь світ про наслідки нападу на його країну.

За словами Лукашенка, будь-який напад на Білорусь призведе до початку Третьої світової війни. Про це повідомило державне агентство БЕЛТА.

"Хочу попередити наших супротивників, наших суперників. І тих, хто не розуміє ще. Не треба це робити. Напад на Білорусь – це третя світова війна", — сказав Лукашенко на святкуванні Дня народної єдності.

Він також додав, що Білорусь готова захищатися. Країна, за його словами, має для цього все необхідне.

"Білоруське миролюбство не треба брати за слабкість. Коли я говорю про це, ви не подумайте, що блефую. Ні. Нам як ніколи раніше є чим відповісти", — наголосив самопроголошений президент РБ.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко зробив ряд гучних заяв щодо війни в Україні та безпекової ситуації навколо Білорусі. Зокрема, він заперечив наявність нацистів в Україні.

Крім того "бацька" пригрозив, що білорусько-український кордон ЗСУ зможуть пройти лише з величезними втратами, бо він, нібито, замінований як ніколи. Висловився він і щодо ядерної зброї — буцім Росію штовхають до її застосування.

Раніше "Телеграф" писав, чому Лукашенку не вигідне вторгнення в Україну. Про це розповів старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень та заступник голови правління Інституту досліджень зовнішньої політики Дов Закхейм.