Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності: заговорив про "спільну долю" та переговори з РФ

Білоруський президент навіть у святковий для України день нагадав про переговори з РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. Він заявив, що народ двох країн об’єднують не лише "родинні зв’язки", а й бажання дружити.

Поздоровлення опубліковано на офіційному сайті білоруського президента. Лукашенко також не упустив можливості нагадати про переговори з РФ.

Олександр Лукашенко назвав українців сердечним та працьовитим народом і зазначив, що у Білорусі до нас завжди ставилися "з особливою повагою та теплотою"

"Протягом довгого часу наші нації знаходили сили в єдності, ділили радість і горе, притулок і хліб, разом долали негаразди та пишалися своїми успіхами. Нас об’єднують не лише спільна доля та споріднені зв’язки, а й прагнення дружити та жити з сусідами", — сказано у його промові.

Також білоруський президент у своєму привітанні не зміг оминути війни, яку Росія розв’язала в Україні. Він нагадав про мирні переговори та заявив, що іншого вибору немає.

"Упевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього та майбутніх поколінь слов’янських народів. Іншої альтернативи немає. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні", — сказав Олександр Лукашенко.

Насамкінець він побажав українцям "мирного неба та громадянської злагоди", а також добробуту Україні та згуртованості сім’ям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Кирило Буданов привітав українців із Днем Незалежності. Він наголосив, що настав час великого вибору.