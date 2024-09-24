В Україну залетів бойовий літак із Білорусі? Що відомо про непрошеного гостя

Літак здатний нести до 3 тонн бойового навантаження

У вівторок, 24 вересня, нешвидкісна повітряна ціль перетнула державний кордон України і долетіла до "стику" Київської та Житомирської областей. За попередніми даними, це міг бути навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

Саме це стало причиною оголошення повітряної тривоги у Києві та Київській області. Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

Як-130 — це російський навчально-бойовий літак, який може використовуватися в якості легкого ударного літака та нести до 3 тонн бойового навантаження. "Телеграф" розповідає про те, що являє собою Як-130 і чим він може бути небезпечний.

Що відомо про літак Як-130

Як-130 — це російський навчально-бойовий літак, який здатний виконувати маневри, характерні для винищувачів четвертого та п’ятого поколінь. Репрограмування системи управління дозволяє готувати льотчиків не лише для російських бойових літаків, а й для літаків НАТО. У бойовій модифікації його можна використовувати як легкий ударний літак.

Їх виробляють на Іркутському авіаційному заводі в РФ. Перший політ дослідний зразок Як-130 здійснив 25 квітня 1996 року і лише в грудні 2009 року були повністю завершені випробування моделі.

Характеристики літака дають змогу використовувати його як легкий штурмовик, літак-розвідник, винищувач-бомбардувальник і літак радіоелектронної боротьби.

Літак здатний нести до 3 тонн бойового навантаження (кероване і некероване ракетне і бомбове озброєння, гармати тощо) на дев'яти зовнішніх вузлах підвіски.

Розмах крила становить майже 10 метрів, а максимальна швидкість досягає 960 км/год.

У серпні 2024 року в РФ представили Як-130М, додатково озброєний ракетами класу "повітря — повітря" і високоточними засобами ураження класу "повітря — земля" із супутниковими та лазерними системами наведення.

Ця модифікація, зберігаючи навчальні якості, являє собою повноцінний легкий винищувач.

Вартість Як-130 складає близько 15 мільйонів доларів США (на експорт). Цей літак знаходиться на озброєнні РФ, Білорусі, Бангладеша, В’єтнаму, Лаосу, М’янми та Ірану.

За підрахунками експертів, Білорусь станом на 2020 рік мала 12 шту Як-130.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди дістануть ракети, які РФ одержала від Ірану. Експерт зазначив, що іранці заявляють, що це озброєння здатне вражати цілі із точністю від 3 до 10 метрів. При цьому боєголовка має вагу від 50 до 100 кг.