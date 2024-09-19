Лукашенко хоче співпрацювати з Україною, але порівняв її з "ДНР"

Лукашенко порівняв стосунки з Україною зі стосунками з так званою "ДНР"

Александр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, зробив заяву щодо співпраці з Україною. Під час зустрічі з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним він висловив готовність розвивати відносини як з окупованим Росією регіоном, так і з Україною.

Лукашенко наголосив на тривалій історії співпраці між Білоруссю та Донецькою областю, коли вона ще була у складі України. За інформацією пресслужби Лукашенка, зустріч з Пушиліним відбулася в Мінську.

Деталі розмови Лукашенка та Пушиліна

Під час спілкування білоруський лідер зазначив, що співпраця між Білоруссю та Донецьким регіоном має давню історію. Він підкреслив готовність продовжувати та розвивати ці відносини, всупереч складній ситуації, яка триває вже десять років.

"Що стосується Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю. І, природно, у ці складні, важкі часи відтоді (вже 10 років) ми не відмовлялися від цього співробітництва, готові продовжувати й нині. Тим паче що певні напрацювання є, базу створено", — заявив Лукашенко.

Самопроголошений білоруський президент зазначив, що готовий співпрацювати з Україною на тих самих засадах, що і з самопроголошеним утворенням на окупованій території Донецької області. Цим він фактично прирівняв незалежну державу до невизнаного утворення на окупованій території.

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко розсипався в абсурдних погрозах. Цього разу він попередив увесь світ про наслідки нападу на його країну.