Каспійське море отруюють кораблі РФ, а місцеві вже б’ють на сполох

Тут спостерігається масовий мор риби

Російські військові сили в Каспійському морі регулярно ведуть звідти вогонь по Україні, що призводить до серйозних негативних наслідків для місцевого довкілля. Тут справді знаходяться пускові рубежі росіян і вони використовують акваторію для ударів по нашій території зі стратегічної авіації.

При цьому місцеві жителі на умовах анонімності заявляють про те, що активність військ РФ у Каспійському морі призводить до загибелі риби та забруднення води. Про це повідомляє видання Radio Liberty.

Відомо, що, починаючи з 2022 року, атаки на Україну в основному здійснювалися бомбардувальниками, які курсували над Каспієм і запускали крилаті ракети Х-55.

У Каспійському морі також є ракетоносії, які можуть запускати ракети "Калібр", але росіяни частіше використовують цю місцевість для ударів саме з повітря.

Однак у мережі спливало відео, на якому над Каспійським морем на дуже низькій висоті пролітає ракета схожа на "Калібр". Це може говорити про те, що РФ таки запускала "Калібри" з акваторії Каспію по Україні.

Активність російського флоту в Каспійському морі непокоїть місцевих жителів, адже постійні пуски ракет, а також присутність кораблів отруюють воду та роблять її непридатною.

"[Кораблі] не знаходяться в порту, вони пришвартовані далеко від берега. Вони спалюють паливо цілодобово, постійно чути рев двигунів, і, звичайно, всі викиди потрапляють у море. Потім кораблі починають стріляти. Атмосфера жахлива. Запах гару проникає навіть через зачинені вікна… Неможливо дихати", — сказала журналістам місцева мешканка.

Слова місцевих жителів підтверджують і екологи, які стурбовані масовим мором риби та каспійських тюленів. Вони пов’язують це з постійним забрудненням вод Каспійського моря через використання цієї території в якості майданчика для атак по Україні.

Що відомо про Каспійське море

Каспійське море — найбільше на Землі замкнуте водоймище, яке може класифікуватися як найбільше безстічне озеро або як море — через свої розміри, походження, глибину, солоність, а також через те, що його ложе утворене земною корою океанічного типу.

Розташоване на стику Європи та Азії. Площа Каспійського моря нині — приблизно 390 000 км², максимальна глибина — 1025 м-коду.

Каспійське море межує з Азербайджаном, Іраном, Казахстаном, Росією та Туркменістаном. Воно багате на запаси нафти і газу.

При цьому у Каспійському морі базується флотилія ВМФ РФ. Ключову роль відіграє Каспійськ — місто-супутник Махачкали, столиці Дагестану. Він розташований на західному узбережжі Каспійського моря. Каспійськ має стратегічне значення як основний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Там розташований військовий гарнізон чисельністю близько 1,5 тисячі осіб, включаючи підрозділи морської піхоти та берегових військ. На території міста знаходяться важливі військові об’єкти: десантний майданчик із кораблями на повітряній подушці, горюча база, арсенал берегових військ та полігон.

Крім того, у Каспійську базуються кораблі берегової охорони ФСБ та вертолітна ескадрилья.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дрони-камікадзе Головного управління розвідки (ГУР) уперше вразили кораблі російської флотилії у Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до об’єкту поразки становить близько 1500 кілометрів.