Каспийское море отравляют корабли РФ, а местные уже бьют тревогу

Здесь наблюдается массовый мор рыбы

Российские военные силы в Каспийском море регулярно ведут оттуда огонь по Украине, что приводит к серьезным негативным последствиям для местной окружающей среды. Здесь действительно находятся пусковые рубежи россиян и они используют акваторию для ударов по нашей территории со стратегической авиации.

При этом местные жители на условиях анонимности заявляют о том, что активность войск РФ в Каспийском море приводит к гибели рыбы и загрязнению воды. Об этом сообщает издание Radio Liberty.

Известно, что начиная с 2022 года атаки на Украину в основном совершались бомбардировщиками, курсирующими над Каспием и запускающими крылатые ракеты Х-55.

В Каспийском море также есть ракетоносители, которые могут запускать ракеты "Калибр", но россияне чаще используют эту местность для нанесения ударов именно с воздуха.

Однако в сети всплывало видео на котором над Каспийским морем на очень низкой высоте пролетает ракета похожая на "Калибр". Это может говорить о том, что РФ все-таки запускала "Калибры" с акватории Каспия по Украине.

Активность российского флота в Каспийском море беспокоит местных жителей, ведь постоянные пуски ракет, а также присутствие кораблей отравляют воду и делают ее непригодной.

"[Корабли] не находятся в порту, они пришвартованы вдали от берега. Они сжигают топливо круглосуточно, постоянно слышен рев двигателей, и, конечно, все выбросы попадают в море. Затем корабли начинают стрелять. Атмосфера ужасная. Запах гари проникает даже через закрытые окна… невозможно дышать", — сказала журналистам местная жительница.

Слова местных жителей подтверждают и экологи, которые обеспокоены массовым мором рыбы и каспийских тюленей. Они связывают это с постоянным загрязнением вод Каспийского моря из-за использования этой территории в качетве площадки для атак по Украине.

Что известно о Каспийском море

Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

Расположено на стыке Европы и Азии. Площадь Каспийского моря в настоящее время — примерно 390 000 км², максимальная глубина — 1025 м.

Каспийское море, граничит с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Оно богато запасами нефти и газа.

При этом в Каспийском море базируется флотилия ВМФ РФ. Ключевую роль играет Каспийск – город-спутник Махачкалы, столицы Дагестана. Он расположен на западном побережье Каспийского моря. Каспийск имеет стратегическое значение как главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Там расположен военный гарнизон численностью около 1,5 тысяч человек, включая подразделения морской пехоты и береговых войск. На территории города находятся важные военные объекты: десантная площадка с кораблями на воздушной подушке, горючая база, арсенал береговых войск и полигон.

Кроме того, в Каспийске базируются корабли береговой охраны ФСБ и вертолетная эскадрилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дроны-камикадзе Главного управления разведки (ГУР) впервые поразили корабли российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1 500 километров.