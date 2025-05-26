Білоруський "принц" почав лисіти? Скільки років позашлюбному синові Лукашенка і як він зараз виглядає

9 травня "Колєнька" був на параді в Москві, а тепер "зубрить" китайську науку

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, виховав трьох синів, проте найбільшу прихильність він відчуває до молодшого Миколи. "Колєнька", як ласкаво називав диктатор свого позашлюбного сина, рідко з’являється на публіці, але його вже пророкують у наступники батька.

Багато ЗМІ охрестили хлопця білоруським "принцом Вільямом" та приписують йому успішну кар’єру в політиці. При цьому він навчається не на своїй батьківщині.

Хто мама Колі Лукашенка

Народився 31 серпня 2004 року у Мінську. Особу матері Миколи точно не встановлено — із цього приводу не висловлюється навіть сам Лукашенко. Основна версія, яку озвучують ЗМІ, говорить, що матір’ю Миколи є Ірина Абельська. Це колишній особистий лікар Лукашенка та його супутниця з 1994 по 2001 рік.

Коля у дитинстві — 1 фото. Ірина Абельська — 2 фото

"Колєньке" 20 років і навчається він у Китаї

З 2008 року Олександр Лукашенко регулярно з’являється на публіці разом зі своїм сином. "Це мій син, який виріс у мене на руках. Він ніколи не лягав без мене спати і ніколи не прокидався. Я в закордонне відрядження змушений Колю брати, бо він не спатиме, він дійде до знемоги, він прив’язаний до батька!", — раніше говорив диктатор.

Відомо, що він навчався за біологічним напрямом у ліцеї при Білоруському державному університеті, але після масових протестів проти фальсифікації президентських виборів у 2020 році хлопець покинув навчання. У вересні того ж року він переїхав у Москву і вступив у гімназію при МДУ під вигаданим ім’ям.

За даними Білоруського центру розслідувань, у червні 2022 року Микола закінчив приватну гімназію у районі Дрозди. Після цього він продовжив освіту на кафедрі біотехнології біологічного факультету БДУ.

Де зараз Коля Лукашенко і чи лисіє він

Нині Микола навчається у Китаї за спеціальною білорусько-китайською освітньою програмою, що дозволяє одночасно отримати два дипломи — Білоруського та Пекінського університетів, пройшов лише перший курс. "Микола Лукашенко, який навчається в Пекінському університеті з обміну, є найкращим студентом на курсі, розповів представник китайського вишу в ефірі білоруського телебачення. Він дуже скромний, нікому не каже, що він син президента… Я за ним спостерігав. Він, дійсно, дуже добре вчиться, він найкращий студент на курсі. Вдумливий хлопець", — писали ЗМІ.

9 травня 2025 року Лукашенко-молодший з батьком був на параді Путіна в Москві. Білоруський "принц" був одягнений у чорний костюм, доповнений синьою краваткою та білою сорочкою. Однак у мережі користувачі, здебільшого росіяни, помітили у Миколи облисіння. Нібито, у юнака змінилася лінія росту волосся і в цілому він став виглядати більш "втомленим і виснаженим".

Як зараз виглядає 20-річний Микола Лукашенко

24 травня стало відомо, що "Колєнька" став найкращим студентом Білоруського держуніверситету. До цього "списку пошани" БДУ включаються студенти, які досягли високих результатів у навчанні, науці, спорті, олімпіадах. За якими заслугами туди потрапив син білоруського диктатора — залишається невідомим.

Окрім того, що Лукашенко-молодший займається біатлоном та хокеєм, він грає на фортепіано. У вересні 2024 року він виступив на святкуванні Дня народної єдності, яке відбулося на "Мінськ-Арені".

Раніше ми писали про загиблого молодшого сина українського диктатора. "Телеграф" писав, як помер Віктор Янукович і де його поховано.