Одружені, але не живуть разом: що відомо про дружину Лукашенка і чому вона "дама з коровою"

Галину Лукашенко називають "дамою з коровою" через знімок, який багато років тому

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попри велику кількість коханок, має дружину. Однак про неї відомо вкрай мало. Замість розкішних будинків вона обрала хату в селі, а замість фото з чоловіком — знімок з коровою. Сам диктатор ретельно приховує її життя і ніколи не розповідає про неї на публіці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Галину Лукашенко і як вона виглядає. За наявними даними, президент Білорусі офіційно одружений був один раз і досі перебуває у цьому шлюбі, але вже багато років не живе із дружиною.

Що відомо про дружину Лукашенка

Галина народилася у 1955 році в селі Рижковичі Могильовської області у простій сім’ї. Із майбутнім чоловіком вона познайомилася у сільській школі. Також вони разом навчалися у Могильовському інституті. Одружилися вони у 1975 році.

Весілля Лукашенка

У шлюбі в них народилося двоє дітей — Віктор і Дмитро. А от улюбленець диктатора Колєнька — позашлюбний син Лукашенка.

Лукашенко в молодості з дружиною

За деякими даними, дружина диктатора працювала вихователькою у дитсадку, а згодом стала керувати відділом Могильовського облвиконкому з оздоровлення населення. Зараз вона ймовірно перебуває на пенсії.

На публіці Галина Лукашенко за 30 років президентства чоловіка з’являлася лише раз. Вона супроводжувала його під час поїздки до Ізраїлю у 1994 році. Після цього вона повністю зникла з медіапростору.

Чому дружина Лукашенка — "дама з коровою"

Якось в медіа з’явилося фото Галини, на якому вона доїть корову. Цей знімок нібито викликав обурення в Лукашенка. За чутками, він навіть наказав забрати у дружини корову, поставити до її будинку охорону і поставити високу огорожу.

Її будинок нібито знаходиться у рідному селі Рижковичі, де Галина мешкає й зараз.Із чоловіком вони вже давно не живуть разом. Їхній шлюб існує лише формально, і вони не розлучені офіційно.

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