ЗМІ: Сполучні Штати міняють стратегію щодо ядерної зброї, в чому причина

У Байдена все ще сподіваються схилити Росію та Китай до співпраці

У п’ятницю, 7 червня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про свій намір прийняти більш рішучу стратегію щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Це відбудеться після того, як Китай і Росія відкинули спроби США обговорити контроль над озброєннями минулого року.

Про це пише Semafor з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента. Очікується, що старший директор Білого дому з питань контролю над озброєннями Пранай Вадді окреслить новий напрямок на конференції з контролю над озброєннями в п'ятницю.

"США вважають, що їм необхідно "прийняти більш конкурентоспроможний підхід до нерозповсюдження та контролю над озброєннями" у світлі зростання глобальної напруженості та "внести певні корективи в нашу позицію та можливості", — сказав чиновник адміністрації.

За його словами, адміністрація президента США все ще сподівається посадити своїх геополітичних суперників за стіл переговорів, але хоче показати, що відмова від переговорів матиме наслідки. Він також наголосив, що Росія та Китай "зіткнуться з погіршеним середовищем безпеки, якщо вони продовжуватимуть відмовлятися від взаємодії".

Чиновник також повідомив, що все більш рішуче мислення адміністрації знайшло своє відображення в рішеннях щодо розробки нової ядерної гравітаційної бомби та зусиллях продовжити термін служби деяких атомних підводних човнів класу "Огайо". За його словами, адміністрація також розглядає питання про те, як ядерним силам США, можливо, доведеться розвиватися далі, коли вони зіткнуться зі зростаючими ядерними загрозами, і працює над тим, щоб ключові союзники мали потужності для нанесення ударів на великі відстані та можливості спостереження, необхідні для захисту.

Видання зазначає, що Білий дім також починає закладати основу для вирішення ключових ядерних проблем, з якими зіткнеться Байден у разі переобрання. У той час як США та Росія залишаються юридично пов’язаними угодою СНО (про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. – Ред.), термін дії якої закінчується у 2026 році.

"Якщо буде другий термін, ключовим моментом для нашої адміністрації є те, як ми підійдемо до цієї дати, 6 лютого 2026 року. Ми повинні думати про середовище, в якому ми не обмежені, але це також Росія і Китай", — підкреслив чиновник.

Нагадаємо, США прийняли рішення розширити виробництво найбільшої неядерної бомби у світі – високоточної важкої протибункерної авіабомби GBU-57. Це єдина бомба у світі, яка призначена виключно для руйнування високозахищених та розташованих під землею об'єктів.