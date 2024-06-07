СМИ: Соединенные Штаты меняют стратегию по ядерному оружию, в чем причина

У Байдена все еще надеются склонить Россию и Китай к сотрудничеству

В пятницу, 7 июня, администрация президента США Джо Байдена объявит о своем намерении принять более решительную стратегию относително нераспространения ядерного оружия. Это произойдет после того, как Китай и Россия отвергли попытки США обсудить контроль над вооружениями в прошлом году.

Об этом пишет Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента. Ожидается, что старший директор Белого дома по контролю над вооружениями Пранай Вадди очертит новое направление на конференции по контролю над вооружениями в пятницу.

"США считают, что им необходимо "принять более конкурентоспособный подход к нераспространению и контролю над вооружениями" в свете роста глобальной напряженности и внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности", — сказал чиновник администрации.

По его словам, администрация президента США все еще надеется посадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия. Он также подчеркнул, что Россия и Китай "столкнутся с ухудшающейся средой безопасности, если они будут продолжать отказываться от взаимодействия".

Чиновник также сообщил, что все более решительное мышление администрации нашло свое отражение в решениях по разработке новой ядерной гравитационной бомбы и усилиям продлить срок службы некоторых атомных подлодок класса "Огайо". По его словам, администрация также рассматривает вопрос о том, как ядерным силам США, возможно, придется развиваться дальше, когда они столкнутся с растущими ядерными угрозами, и работает над тем, чтобы ключевые союзники имели мощности для нанесения ударов на большие расстояния и возможности наблюдения, необходимые для защиты.

Издание отмечает, что Белый дом также начинает закладывать основу для решения ключевых ядерных проблем, с которыми столкнется Байден в случае переизбрания. В то время как США и Россия остаются юридически связанными соглашением СНВ (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. – Ред.), срок действия которого истекает в 2026 году.

"Если будет второй срок, ключевым моментом для нашей администрации является то, как мы подойдем к этой дате, 6 февраля 2026 года. Мы должны думать о среде, в которой мы не ограничены, но это тоже Россия и Китай", — подчеркнул чиновник.

Напомним, США приняли решение расширить производство самой большой неядерной бомбы в мире – высокоточной тяжелой противобункерной авиабомбы GBU-57. Это единственная бомба в мире, предназначенная исключительно для разрушения высокозащищенных и расположенных под землей объектов.