"Цього ніколи б не було": Трамп зробив заяву щодо України і заговорив про ядерну війну

Політика Байдена завжди була невірною

Ситуація в Україні, удари Збройних сил України (ЗСУ) по Росії та розмови про застосування ядерної зброї ведуть до наближення третьої світової війни.

Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив колишній президент США Дональд Трамп. Він заявив, що "ми (Америка — ред) ближче до третьої світової війни.

"Подивіться, що відбувалося останні кілька днів", — сказав він.

Кандидат на посаду американського лідера зазначив, що "Україна тепер говорить про удари по Росії", а президент Росії Володимир Путін "говорить про ядерну зброю".

За його словами, глава США Джо Байден у відповідь на ці події "не знає, що сказати".

"Але всі ці речі зрештою призведуть до третьої світової війни. Я врегулюю ситуацію навколо України та врегулюю її швидко. Цього ніколи не було б", — запевнив політик.

Раніше Путін не зміг відповісти на питання про можливі зміни в політиці США щодо України, якщо до влади прийде Трамп. Однак він зазначив, що звинувачення на його адресу є безглуздими і є частиною внутрішньополітичної боротьби між республіканцями та демократами.

"Нині найнебезпечніший момент в історії нашої країни через силу зброї, особливо ядерної зброї. Є шанс, що ми матимемо третю світову війну через нашого лідера. Голова Китаю Сі Цзіньпін, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, Путін – всі вони перебувають на висоті в розумовому відношенні. І вони мають справу з кимось, хто зараз не на висоті і, якщо чесно, ніколи не був. Байден ніколи не блищав. Якщо подивитися на його зовнішню політику, то вона завжди була невірною. Я не хочу, щоб наша країна вступила до ядерної війни", — заявив Трамп.

Трамп про війну в Україні

Трамп зробив декілька гучних заяв стосовно військової допомоги Києву. Зокрема, він говорив про припинення надання допомоги, якщо Європа не буде платити більше.

Зазначимо, що Трамп неоднократно критикував союзників за низькі витрати на оборонний сектор. Він навіть погрожував вийти з НАТО, але передумав.

Республіканець також пропонував замінити військову допомогу Україні на кредит. Цю заяву він зробив перед республіканськими праймериз ще у середині лютого. Трамп закликав не давати гроші просто так, а дати у борг. Таким чином він хоче отримати підтримку тих американців, які проти безповоротної допомоги Україні.

Президентські вибори у США пройдуть 5 листопада 2024 року. Демократів представлятиме чинний глава держави Джо Байден. Дональд Трамп балотується від Республіканської партії, і зможе брати участь у виборах навіть з в’язниці.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер Республіканської партії, експрезидент США Дональд Трамп, якого нещодавно визнали винним по справі у виплатах порноактрисі, здивував новою заявою. Він пообіцяв, що якщо його оберуть президентом, то він розсекретить деякі документи.